5 premiere la Cinema Ateneu Iași, între 25 septembrie și 1 octombrie

Cinema Ateneu Iași programează opt proiecții între 25 septembrie și 1 octombrie 2026, cu cinci premiere, producții românești și internaționale și un concert Linkin Park transmis pe marele ecran.

Cinci titluri ajung în premieră la Cinema Ateneu Iași în ultima săptămână din septembrie. Programul 25 septembrie–1 octombrie aduce filme românești, producții internaționale și, miercuri seară, o proiecție specială dedicată Linkin Park. Biletul obișnuit costă 25 de lei, iar accesul la concertul transmis este 35 de lei.

Două premiere deschid săptămâna de film la Iași

Programul începe vineri, 25 septembrie, cu două premiere. De la ora 18:00 este programat „Atlasul Universului”, în regia lui Paul Negoescu, film clasificat pentru toate vârstele.

De la ora 20:00, publicul poate vedea „În inima sălbăticiei – Heart of the Beast”, regizat de David Ayer. Producția este, de asemenea, prezentată în premieră și are clasificarea AP 12.

Cinema Ateneu nu are proiecții anunțate pentru weekend și pentru ziua de luni în programul transmis, iar filmele revin pe ecran de marți, 29 septembrie.

„Fluturi de noapte” și „Duminicile”, în premieră pe 29 septembrie

Marți, de la ora 18:00, este programat „Fluturi de noapte”, în regia lui Andrei Răuțu. Filmul este prezentat în premieră și este clasificat AG.

De la ora 20:00 urmează „Duminicile – Los domingos”, în regia Alaudei Ruiz de Azúa. Și această producție intră în program ca premieră, cu recomandare AP 12.

Astfel, numai în primele două zile de proiecții, publicul ieșean are acces la patru titluri prezentate în premieră.

Linkin Park ajunge pe ecranul Cinema Ateneu

Miercuri, 30 septembrie, „În inima sălbăticiei – Heart of the Beast” revine de la ora 18:00.

Seara, de la ora 20:00, programul se schimbă de la film la muzică. Cinema Ateneu programează „Linkin Park: Unshatter”, în regia lui Joe Hahn, un concert transmis și prezentat în premieră.

Pentru această proiecție specială, prețul biletului este de 35 de lei, față de 25 de lei pentru biletele normale.

Ultima zi aduce din nou „Duminicile” și „Atlasul Universului”

Joi, 1 octombrie, sunt reluate două dintre titlurile săptămânii.

De la ora 18:00 rulează din nou „Duminicile – Los domingos”, iar de la ora 20:00 este programată o nouă proiecție a filmului „Atlasul Universului”.

În total, între 25 septembrie și 1 octombrie, Cinema Ateneu Iași are programate opt proiecții și cinci titluri marcate drept premiere.

Programul complet la Cinema Ateneu Iași

Vineri, 25 septembrie

18:00 – „Atlasul Universului” – regia Paul Negoescu – premieră – AG

20:00 – „În inima sălbăticiei – Heart of the Beast” – regia David Ayer – premieră – AP 12

Marți, 29 septembrie

18:00 – „Fluturi de noapte” – regia Andrei Răuțu – premieră – AG

20:00 – „Duminicile – Los domingos” – regia Alauda Ruiz de Azúa – premieră – AP 12

Miercuri, 30 septembrie

18:00 – „În inima sălbăticiei – Heart of the Beast” – regia David Ayer – AP 12

20:00 – „Linkin Park: Unshatter” – regia Joe Hahn – concert transmis – premieră – AG

Joi, 1 octombrie

18:00 – „Duminicile – Los domingos” – regia Alauda Ruiz de Azúa – AP 12

20:00 – „Atlasul Universului” – regia Paul Negoescu – AG

Biletul pentru proiecțiile obișnuite costă 25 de lei, iar pentru „Linkin Park: Unshatter” prețul este de 35 de lei. Clara DIMA