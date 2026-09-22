Permis mexican, șofer spaniol și o surpriză la Sculeni! Ancheta care i-a oprit drumul spre Republica Moldova

Drumul unui cetățean spaniol spre Republica Moldova s-a transformat într-o situație pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curând. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a ajuns la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni la volanul unui autoturism înmatriculat în România, convins că documentul pe care îl avea asupra sa îi permite să conducă pe drumurile din țara noastră.

Era vorba despre un permis de conducere eliberat de autoritățile din Mexic, pe care erau înscrise datele și fotografia sa. Numai că, la control, polițiștii de frontieră au descoperit problema: permisul mexican, prezentat fără un permis de conducere internațional, nu îi conferea dreptul de a conduce în România.

Incidentul s-a produs pe 21 septembrie, în jurul orei 10:30. Bărbatul se prezenta pe sensul de ieșire din România, urmând să treacă spre Republica Moldova. Verificările polițiștilor de frontieră au schimbat însă complet planurile călătoriei.

Spaniolul le-ar fi declarat oamenilor legii că nu știa că, pe lângă permisul mexican, avea nevoie și de un permis internațional pentru a putea conduce legal în România.

De aici, situația a devenit mult mai serioasă. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu are dreptul de a conduce în România. La finalizarea verificărilor urmează să fie dispuse măsurile legale.

Cazul readuce în atenție o regulă pe care șoferii străini trebuie să o cunoască înainte de a porni la drum în România. Nu orice permis emis într-o altă țară este suficient pentru a conduce legal pe șoselele românești.

Potrivit regulilor prevăzute de OUG 195/2002, sunt recunoscute permisele naționale valabile eliberate de statele membre ale convențiilor internaționale relevante, de statele Uniunii Europene sau de țările cu care România are acorduri privind recunoașterea reciprocă a permiselor.

În cazul statelor care nu intră în aceste categorii, permisul național trebuie însoțit de un permis de conducere internațional.

Astfel, ceea ce pentru șoferul spaniol părea un simplu drum spre Republica Moldova s-a transformat, la Sculeni, într-o anchetă. Un permis mexican în buzunar nu a fost suficient pentru a-i permite să conducă legal prin România. Andrei TURCU