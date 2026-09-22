* Radio Iași marchează 85 de ani printr-un proiect cultural itinerant dedicat lui Constantin Brâncuși * traseul leagă Gorjul de Chișinău, Iași și Broșteni * pe 25 septembrie, la Palatul Braunstein, va fi prezentat documentarul despre Brâncuși și Ansamblul „Calea Eroilor”

Constantin Brâncuși revine în centrul unui proiect cultural care traversează simbolic România și Republica Moldova. În perioada 24–26 septembrie, proiectul „Pe urmele lui Brâncuși – Radio Iași 85” ajunge la Chișinău, Iași și Broșteni, având ca punct central lansarea documentarului „Brâncuși, Tătăreștii, Gorjan și Ansamblul Calea Eroilor”. La Iași, evenimentul este programat vineri, 25 septembrie, de la ora 11.00, în Cupola Palatului Braunstein.

Brâncuși, între Gorj, Chișinău și Iași

Filmul spune povestea din spatele Ansamblului „Calea Eroilor”

Punctul central al proiectului este documentarul „Brâncuși, Tătăreștii, Gorjan și Ansamblul Calea Eroilor”, realizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Filmul urmărește contextul istoric și cultural în care a fost realizat Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu și aduce în prim-plan documente, mărturii și contribuțiile comunităților implicate în epocă.

Demersul cinematografic a fost inițiat de Studioul B.D. Media Târgu-Jiu, cu sprijinul Asociației „Doruleț din România” și Aninoasa-TIM Timișoara.

Documentarul este realizat de publicistul și documentaristul Dorin Brozbă, membru al UZPR Gorj–Mehedinți. Regia este semnată de Sandu Iscrulescu, imaginea și montajul îi aparțin lui Paul Mălăianu, iar muzica este realizată de Gheorghe Iovu.

Trei zile, trei orașe

Prima etapă este programată pe 24 septembrie, la Chișinău, unde sunt prevăzute două întâlniri: de la ora 9.30, la MEDIACOR, și de la ora 13.00, la Biblioteca Centrală „B.P. Hasdeu”.

Pe 25 septembrie, proiectul ajunge la Iași. Evenimentul de la Palatul Braunstein îi are ca amfitrioni pe dr. Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, col. (r) Grigore Radoslăvescu și jurnalista Petronela Cotea Mihai.

Traseul se încheie pe 26 septembrie, la Broșteni, în județul Suceava, unde manifestarea este programată de la ora 11.00, la Casa de Cultură a orașului.

Radio Iași transformă aniversarea într-un proiect cultural

În organizarea proiectului sunt implicate Radio Iași, filialele UZPR din Iași, Chișinău și Gorj–Mehedinți, B.D. Media Târgu-Jiu și Asociația „Doruleț din România”.

Coordonarea este asigurată de Grigore Radoslăvescu, președintele Filialei Iași a UZPR, Petronela Cotea Mihai, jurnalist Radio Iași și inițiatoarea evenimentului aniversar, Victoria Fonari, președintele Filialei Chișinău a UZPR, documentaristul Dorin Brozbă și Sandu Iscrulescu.

Prin itinerarea proiectului între Republica Moldova și România, aniversarea celor 85 de ani de Radio Iași este legată de recuperarea și promovarea memoriei culturale asociate lui Constantin Brâncuși. Iașul devine astfel, pentru o zi, unul dintre punctele unui traseu care leagă opera sculptorului de comunitățile și instituțiile care continuă să o readucă în atenția publicului.

Clara DIMA