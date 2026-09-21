Noi audieri în dosarul „Păcura”. Funcţionari ai Primăriei Iaşi, chemaţi la DNA

Mai mulţi funcţionari ai Primăriei Iaşi au ajuns în cursul zilei de luni la sediul DNA Iaşi, unde au loc noi audieri în dosarul „Păcura”. Printre cei chemaţi de procurori se află secretarul general al municipalităţii, Denisa Ionaşcu, consilierul juridic Alexandra Chirilă, purtătorul de cuvânt Sebastian Buraga şi unul dintre directorii instituţiei. Unii dintre cei audiaţi au venit însoţiţi de avocaţi.

Potrivit unor surse judiciare, în cursul zilei ar urma să fie luate primele măsuri în dosar, iar unele dintre persoanele vizate ar putea primi calitatea de suspect. Până la această oră, DNA nu a anunţat oficial astfel de măsuri.

Sebastian Buraga a declarat, la ieşirea de la audieri, că a fost chemat în calitate de martor şi că procurorii au vrut să afle cum sunt gestionate documentele primite pe adresa de e-mail a cabinetului primarului. „Am fost citat în calitate de martor. Dat fiind că administrez adresa cabinet.primar, domnii procurori au vrut să se lămurească cu privire la modalitatea în care sunt primite documentele pe această adresă de la alte instituţii sau alte persoane, fie că e vorba de persoane fizice sau persoane juridice. Le-am explicat procedura, s-au declarat lămuriţi. Mai departe decid ei”, a declarat Sebastian Buraga.

Şi Denisa Ionaşcu s-a prezentat luni la DNA Iaşi. Întrebată la sosire despre motivul audierii, secretarul general al Primăriei a precizat că este vorba despre acelaşi dosar.

La sediul DNA continuă audierile altor persoane.

Primarul Mihai Chirica a fost audiat în dosarul „Păcura” în luna aprilie.

Ce caută procurorii

Ancheta procurorilor DNA vizează modul în care au fost gestionate rezervele de stat de combustibil depozitate la CET Holboca şi plata făcută ulterior de municipalitatea ieşeană către Administraţia Rezervelor de Stat pentru o cantitate de păcură care nu s-ar mai fi aflat în stoc.

Dosarul a devenit public în decembrie 2024, când procurorii DNA au făcut verificări la Primăria Iaşi, Termo-Service, CET Tudor şi CET Holboca. Ei au solicitat documente tehnice şi economice privind funcţionarea sistemului de termoficare în perioada 2021-2023.

În cazul păcurii, DNA a cerut documente referitoare la raporturile dintre Termo-Service şi CET Iaşi şi la responsabilităţile privind depozitarea, în perioada 2021-2022, a păcurii cu conţinut redus de sulf, aflată în regim de rezervă de stat. Au fost solicitate inclusiv fişele de post şi contractele de muncă ale unor persoane cu atribuţii în sistemul de termoficare. Laura RADU