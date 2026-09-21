Războiul panourilor dintre Iași și Bacău escaladează: Chirica îi răspunde lui Viziteu

Conflictul dintre administrațiile Iași și Bacău se mută în stradă. După ce Primăria Bacău a amplasat panouri la intrările în Iași, promovându-și orașul prin mesaje ironice despre pistele pentru biciclete ieșene, municipalitatea ieșeană reacționează și acuză un „atac politic gratuit”.

Primăria Iași susține că mesajele de pe panourile plătite de administrația din Bacău încearcă să transforme problemele privind infrastructura velo din Iași și prețurile chiriilor din Cluj-Napoca într-o confruntare politică între orașe. În cazul Bacăului, mesajul prezentat public a fost „Nu mai sunt piste de biciclete în Iași. Hai în Bacău. Avem 44 km”.

Municipalitatea ieșeană amintește că pistele existente au fost amenajate și avizate în conformitate cu normele aplicabile la momentul realizării lor. Potrivit Primăriei, modificările legislative ulterioare au impus ajustări, iar Poliția Rutieră a decis eliminarea semnelor care marcau anumite piste.

Masterplan de 240.000 de lei pentru rețeaua de piste

În paralel cu disputa politică, Primăria Iași susține că lucrează la o soluție pe termen lung. Municipalitatea afirmă că în luna iulie a contractat realizarea unui Masterplan pentru circulația bicicletelor, în valoare de 240.000 de lei, document care urmează să fie realizat de Geoartis SRL.

Planul ar trebui să stabilească modul în care pot fi conectate traseele velo din municipiu și Zona Metropolitană Iași și să includă hărți, baze de date, prioritizarea investițiilor, ghiduri de proiectare și soluții pentru intersecții.

Potrivit Primăriei, după finalizarea documentului strategic, noile piste și adaptarea celor existente vor fi realizate în funcție de legislația în vigoare și de necesitățile actuale ale orașului.

Chirica: „Atac politic gratuit”

În reacția transmisă luni, primarul Mihai Chirica îl acuză pe omologul său din Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, că folosește bani publici pentru o campanie de imagine.

„Una dintre cele mai penibile modalități de a-ți face imagine ca primar și ca om politic este ca, atunci când nu ai rezultate concrete cu care să te înfățișezi în fața alegătorilor, să provoci și să lovești în adversari”, a declarat Chirica.

Primarul Iașului invocă și situația fondurilor europene și îl întreabă pe edilul Bacăului despre rezultatele administrației sale și despre modul în care au fost atrase fondurile prin PNRR. Acestea sunt însă afirmații și comparații politice ale lui Chirica, care ar necesita verificări distincte pentru fiecare cifră invocată.

În aceeași declarație, edilul ieșean îl atacă și pe senatorul Marius Bodea, criticând implicarea acestuia în disputa privind pistele pentru biciclete.

„Iașul este un oraș-magnet”, susține municipalitatea

Primăria Iași își apără și poziția prin argumentul atractivității orașului pentru studenți și angajați. Municipalitatea afirmă că din aproximativ 60.000 de studenți, doar circa 20.000 provin din municipiu, restul venind din județele învecinate și din alte zone ale țării.

Totodată, Chirica invocă rezultatele recente ale Oxford Economics Global Cities Index 2026. Studiul analizează 1.000 de orașe la nivel mondial, folosind cinci categorii: economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernanță.

Municipalitatea folosește aceste date pentru a susține ideea că Iașul are o capacitate importantă de atragere a populației și a activității economice.

În final, Chirica transmite un mesaj direct către locuitorii Bacăului, invitându-i să studieze, să muncească sau chiar să se mute la Iași și enumerând infrastructura educațională, culturală și economică a municipiului.

Disputa dintre cele două administrații locale a pornit de la campania de promovare a Bacăului în Iași, dar a ajuns rapid să includă teme mult mai largi: infrastructura pentru biciclete, fondurile europene, atractivitatea orașelor și performanța administrațiilor locale. Daniel BACIU