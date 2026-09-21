DNA, percheziții în patru județe într-un dosar de corupție la frontieră: 54 de locații vizate

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au declanșat luni o amplă operațiune în nord-estul României. Nu mai puțin de 54 de percheziții domiciliare au fost efectuate în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție în rândul unor funcționari din structurile de frontieră.

Potrivit DNA, ancheta vizează fapte presupus comise în perioada 2023-2026, existând suspiciuni că unii funcționari publici ar fi primit diferite sume de bani pentru îndeplinirea unor acte contrare atribuțiilor de serviciu.

Miza presupuselor acte de corupție ar fi fost permiterea tranzitării punctelor de trecere a frontierei din nord-estul țării de către persoane care transportau bunuri interzise sau bunuri aduse din Ucraina peste limita legală. „În cursul zilei de 21 septembrie 2026 (...) sunt efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații situate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț”, a transmis DNA.

Anchetatorii au vizat atât sediile unor instituții publice, cât și locuințele unor persoane fizice și sediile ori punctele de lucru ale unor operatori economici.

Potrivit unor surse judiciare, printre obiectivele vizate de percheziții s-au numărat Vama Siret, din județul Suceava, precum și Vama Racovăț și Sectorul Poliției de Frontieră, din județul Botoșani. De asemenea, ar fi fost efectuate verificări la lucrători vamali și polițiști de frontieră.

În Iași și Neamț, anchetatorii au descins la locuințele unor persoane fizice.

Operațiunea DNA urmărește să stabilească dacă funcționari din structurile de frontieră au acceptat bani pentru a permite trecerea unor transporturi care nu respectau condițiile legale. În acest moment, acuzațiile sunt în faza de cercetare penală, iar efectuarea perchezițiilor nu înseamnă, prin ea însăși, că persoanele vizate sunt vinovate. Andrei TURCU