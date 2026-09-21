Primăria Iași scoate 16.800 de lei pentru „Bun venit la UAIC”! 45 de corturi pentru 8.000 de boboci

Nota de plată pentru „Bun venit la UAIC” ajunge la bugetul local. Primăria Iași propune să cheltuiască 16.800 de lei pentru logistica evenimentului destinat noii generații de studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza”. În schimbul banilor, municipalitatea asigură transportul, montarea și demontarea a 45 de corturi, fiecare cu suprafața de 9 metri pătrați.

Evenimentul este programat între 26 și 28 septembrie 2026 și marchează cea de-a XV-a ediție a „Bun venit la UAIC”. Organizatorii estimează că aproximativ 8.000 de studenți din anul I vor participa la acțiunile pregătite pentru începutul vieții universitare.

Practic, pentru trei zile de evenimente, Primăria pune la dispoziție infrastructura logistică necesară, iar costurile sunt suportate din bugetul orașului.

45 de corturi, transportate și montate de municipalitate

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a cerut municipalității, printr-o adresă transmisă în luna august, să asigure gratuit transportul, montarea și demontarea celor 45 de corturi de 3 x 3 metri.

Solicitarea a fost acceptată, iar proiectul de hotărâre prevede alocarea a 16.800 de lei pentru cheltuielile de logistică.

Operațiunile vor fi executate de SC Servicii Publice SA, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice încheiat cu municipalitatea. Banii vor fi plătiți din bugetul local, de la capitolul „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Cu alte cuvinte, corturile sunt ale evenimentului, dar transportul și montarea lor sunt trecute în contul Primăriei.

8.000 de boboci, în centrul evenimentului

„Bun venit la UAIC” este prezentat drept un eveniment de orientare și integrare pentru studenții aflați la începutul parcursului universitar. Aceștia urmează să primească informații despre viața academică, comunitatea universitară și oportunitățile de implicare în activitățile din Iași.

Pentru municipalitate, evenimentul intră în seria proiectelor derulate împreună cu mediul academic și susținute prin parteneriate instituționale.

Consiliul Local trebuie să aprobe acum completarea acordului dintre Municipiul Iași și UAIC, astfel încât ediția din 2026 să fie inclusă oficial între evenimentele sprijinite de Primărie.

Banii vin din bugetul local

Cheltuiala de 16.800 de lei reprezintă contravaloarea operațiunilor logistice pentru cele 45 de corturi. Documentul precizează că suma va fi suportată din bugetul local, iar pentru executarea lucrărilor a fost deja emisă o notă de comandă.

Astfel, în pragul noului an universitar, Primăria Iași intră în organizarea evenimentului cu o contribuție concretă: 45 de corturi, transportate, montate și demontate din bani publici, pentru manifestarea care îi va reuni pe cei aproximativ 8.000 de studenți aflați la început de drum la UAIC. Carmen DEACONU