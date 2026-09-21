Rectificare cu milioane la Aeroportul Iași: venituri mai mari, dar și cheltuieli pe măsură

Bugetul Aeroportului Iași intră din nou la rectificare, iar cifrele pentru 2026 arată o creștere atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor. Regia propune majorarea veniturilor totale din activitatea curentă cu 2,5 milioane de lei față de ultima formă aprobată, însă cheltuielile cresc cu 2,627 milioane de lei. Rezultatul brut este astfel diminuat cu 127.020 de lei.

Propunerea de rectificare a fost transmisă de R.A. Aeroportul Iași prin adresa din 14 septembrie 2026 și urmează să fie aprobată de Consiliul Județean Iași.

Pentru anul 2026, Aeroportul estimează venituri totale de 178,58 milioane de lei, dintre care 108,2 milioane de lei provin din exploatare, 4,3 milioane de lei reprezintă venituri financiare, iar 66,08 milioane de lei sunt venituri pentru investiții din surse proprii.

La capitolul cheltuieli, regia ajunge la 171,457 milioane de lei. Cheltuielile de exploatare sunt estimate la 99,477 milioane de lei, cele financiare la 5,9 milioane de lei, iar pentru activitatea de investiții din surse proprii sunt prevăzute 66,08 milioane de lei.

Rezultatul brut estimat pentru 2026 este de 7,123 milioane de lei, din care Aeroportul ar urma să vireze 3,245 milioane de lei la bugetul județului Iași.

Camerele video și cortul de protecție dispar din plan

Rectificarea aduce modificări și în programul de investiții. Două achiziții aprobate inițial, în valoare totală de 299.400 de lei – „Camere video” și „Cort protecție” – sunt eliminate.

În schimb, apar investiții noi de 155.000 de lei. Printre acestea se află documentația tehnică pentru reabilitarea Adăpostului ALA din Terminalul T1 și lucrările pentru racordarea electrică a echipamentelor IT și a sistemului de climatizare din camera tehnică.

Pe lângă acestea, Aeroportul introduce dotări noi în valoare de 333.400 de lei.

În urma tuturor modificărilor, bugetul de investiții crește, în termeni net, cu 189.000 de lei.

Regia justifică majorarea cheltuielilor prin evoluția indicatorilor macroeconomici și inflație, dar și prin necesitatea asigurării conformității operaționale și a unor obiective strategice, fiind menționată inclusiv găzduirea RACE 2027.

Profituri estimate și în următorii doi ani

Și estimările pentru 2027 și 2028 indică rezultate brute pozitive.

Pentru 2027, Aeroportul estimează venituri totale de 124,425 milioane de lei și cheltuieli de 115,049 milioane de lei, ceea ce ar conduce la un rezultat brut de 9,376 milioane de lei. Vărsămintele către bugetul județului sunt estimate la 4,4 milioane de lei.

Pentru 2028, veniturile totale sunt estimate la 130,331 milioane de lei, iar cheltuielile la 118,305 milioane de lei. Rezultatul brut ar ajunge la 12,026 milioane de lei, iar suma virată bugetului județului ar fi de 5,5 milioane de lei.

Rectificarea vine după bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 98 din 25 martie 2026 și modificat ulterior prin Hotărârea nr. 212 din 29 mai 2026.

Acum, noua configurație financiară a Aeroportului Iași trebuie să treacă prin votul Consiliului Județean. Carmen DEACONU