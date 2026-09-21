Primăriile din 98 de localități spun „pas”! CJ Iași va organiza achizițiile pentru hrana copiilor din școli

Consiliul Județean Iași se pregătește să preia organizarea și derularea unor achiziții importante pentru Programul pentru școli al României, după ce 98 de Unități Administrativ-Teritoriale din județ au decis să nu-și asume responsabilitatea derulării procedurilor pentru anul școlar 2026-2027. Practic, CJ Iași va trebui să organizeze licitațiile și să încheie contractele sau acordurile-cadru pentru furnizarea produselor și pentru serviciile aferente măsurilor educative în aceste localități.

Programul pentru școli al României presupune acordarea gratuită către copii a unor produse alimentare, dar și desfășurarea unor activități educative. Beneficiarii sunt preșcolarii din grădinițele cu program normal de patru ore, elevii din învățământul primar și gimnazial, precum și copiii incluși în învățământul special, atât din unitățile de stat, cât și din cele particulare acreditate.

În cadrul programului sunt distribuite fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate, precum și produse de panificație. Valoarea zilnică alocată fiecărui copil nu înseamnă doar prețul produsului, ci include, potrivit regulilor programului, și TVA-ul, precum și, după caz, costurile de transport, distribuție și depozitare.

Pe lângă mâncare, programul prevede și finanțarea unor măsuri educative care însoțesc distribuția produselor, astfel încât copiii să fie implicați în activități legate de alimentație sănătoasă, educație nutrițională și formarea unor obiceiuri corecte.

Consiliile locale din 98 de UAT-uri au adoptat hotărâri de neasumare a responsabilității

Decizia CJ Iași de a organiza procedurile vine după ce, în mai, instituția a transmis tuturor consiliilor locale adresa nr. 16323/6 mai 2026, solicitând comunicarea hotărârilor prin care autoritățile locale să precizeze dacă își asumă sau nu responsabilitatea organizării achizițiilor pentru anul școlar 2026-2027.

Răspunsurile au fost clare în cazul celor 98 de UAT-uri, ale căror consilii locale au adoptat hotărâri de neasumare a responsabilității. Lista este una extrem de extinsă și cuprinde atât municipiile Iași și Pașcani, orașele Hârlău, Târgu Frumos și Podu Iloaiei, cât și numeroase comune din județ, de la Miroslava, Ciurea, Holboca și Valea Lupului până la Răducăneni, Tătăruși, Tomești, Ungheni, Victoria și Voinești.

Legislația permite tocmai acest mecanism. Potrivit OG nr. 13/2017, autoritățile competente pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliile județene și/sau consiliile locale. În situația în care autoritățile deliberative locale decid să nu-și asume organizarea procedurilor, responsabilitatea revine consiliului județean, dar doar pentru unitățile administrativ-teritoriale care au făcut această alegere.

Nu este doar o procedură birocratică

Pentru anul școlar 2026-2027, cadrul financiar al programului a fost actualizat prin HG nr. 682 din 28 august 2026, act normativ care stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029 și aduce modificări regulilor existente.

Astfel, pentru CJ Iași urmează o procedură administrativă și de achiziție de amploare: instituția trebuie să pregătească și să deruleze procedurile pentru produsele alimentare și pentru serviciile aferente măsurilor educative destinate copiilor din cele 98 de UAT-uri.

În joc nu este doar o procedură birocratică, ci funcționarea efectivă, în anul școlar 2026-2027, a unui program prin care mii de copii din județ ar trebui să primească, în mod gratuit, produse alimentare și activități educative finanțate din fonduri publice.Carmen DEACONU