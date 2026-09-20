Schimbări la vârful ordinii publice din Iași! Doi șefi sunt înlocuiți în ATOP

Se schimbă componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași. Consiliul Județean Iași urmează să aprobe înlocuirea a doi dintre membrii organismului consultativ care are rolul de a analiza și sprijini eficiența serviciului polițienesc la nivelul județului.

Modificarea vine după două adrese transmise administrației județene de structurile de ordine publică din Iași: Inspectoratul de Poliție Județean, prin adresa nr. 61508 din 3 septembrie 2026, și Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, prin adresa nr. 3294642 din 4 septembrie 2026.

Potrivit proiectului de hotărâre, în componența ATOP Iași urmează să intre comisarul-șef de poliție Mihai Svalja, care îl înlocuiește pe chestorul Costel Gătlan, precum și colonelul Dragoș Chirilă ( foto ), care îl înlocuiește pe colonelul Cosmin Florin Chesar.

ATOP nu este o structură de comandă a Poliției, ci un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, constituit la nivelul fiecărui județ. Potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, autoritatea are ca scop asigurarea bunei desfășurări și creșterea eficienței serviciului polițienesc în unitățile administrativ-teritoriale.

Componența ATOP este stabilită prin lege și include șeful inspectoratului de poliție județean, un reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor, subprefectul, șase consilieri județeni, trei reprezentanți ai comunității, șeful inspectoratului de jandarmi, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, șeful structurii teritoriale a Poliției de Frontieră și, după caz, șeful poliției locale din municipiul reședință de județ.

În cazul Iașului, proiectul aflat în pregătire la Consiliul Județean vizează actualizarea componenței ca urmare a schimbărilor indicate de structurile județene de poliție și jandarmerie. Andrei TURCU