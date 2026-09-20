* cercetători din Europa și din alte regiuni ale lumii se reunesc la Iași, între 23 și 25 septembrie, pentru „Genealogies of Memory 2026” * conferința găzduită de UAIC analizează felul în care războaiele, genocidurile, deportările și represiunile continuă să influențeze generațiile următoare * programul include nouă paneluri, prelegeri și studii de caz din mai multe țări

Lead: O traumă nu dispare întotdeauna odată cu omul care a trăit-o. Poate rămâne în poveștile spuse copiilor, în tăcerile din familie, în fotografii, arhive, ritualuri de comemorare sau în frici pe care generațiile următoare încearcă să le înțeleagă. Tocmai această prezență a trecutului va fi analizată la Iași, între 23 și 25 septembrie, în cadrul conferinței internaționale „Genealogies of Memory 2026”, găzduită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Trei zile despre trauma care supraviețuiește generațiilor

Cea de-a XVI-a ediție a conferinței „Genealogies of Memory” este organizată de European Network Remembrance and Solidarity, în parteneriat cu UAIC, și se va desfășura la Casa Universitarilor.

Tema ediției din acest an, „The Lasting Presence of the Past: How Trauma Lives on Across Generations?”, pornește de la o întrebare tot mai prezentă în studiile memoriei: ce se întâmplă cu experiențele traumatice după ce generația care le-a trăit direct dispare?

Ceremonia de deschidere va avea loc miercuri, 23 septembrie, de la ora 9.00, în Sala „Ion Simionescu”. Vor participa Małgorzata Pakier, din partea European Network Remembrance and Solidarity, un reprezentant al Ministerului Culturii, rectorul UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, Joanna Wawrzyniak, co-inițiatoarea seriei „Genealogies of Memory”, și dr. Simona Mitroiu, coordonatoarea ediției din 2026.

De la Holocaust și comunism la tăcerile din familie

Unul dintre momentele importante ale primei zile va fi prelegerea „Remembering Possibility: Rethinking Holocaust Memory in a Time of Genocide”, susținută de Marianne Hirsch, de la Columbia University, și Leo Spitzer, de la Dartmouth College.

Marianne Hirsch este cunoscută pentru dezvoltarea conceptului de „postmemorie”, folosit pentru a descrie relația generațiilor următoare cu experiențe traumatice pe care nu le-au trăit direct, dar care ajung să le modeleze prin povești de familie, imagini și amintiri transmise.

Conferința va pune în discuție războaiele, genocidurile, deportările, represiunea politică și violența colonială, dar și felul în care asemenea experiențe persistă în cultura unei comunități sau în memoria unei familii.

Nouă paneluri despre arhive, artă și memoria digitală

Programul cuprinde nouă paneluri tematice, dedicate reprezentării artistice a traumei, istoriilor de familie, arhivelor, locurilor violenței, memoriilor concurente și circulației online a trecutului.

Vor fi analizate, între altele, deportările staliniste, rezistența anticomunistă, moștenirea politicilor pronataliste ale regimului Ceaușescu, memoria comunismului românesc, experiența postbelică din Kosovo, Holocaustul, genocidul armean și lagărul de concentrare Stutthof.

Studiile de caz vor veni din România, Republica Moldova, Polonia, Letonia, Germania, Spania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia și alte spații.

O parte a discuțiilor va fi dedicată mediului digital și modului în care rețelele online pot păstra memoria, dar și simplifica sau distorsiona trecutul.

Cine spune povestea după dispariția martorilor?

Una dintre întrebările centrale va fi cine devine, în timp, „agent al memoriei”: familia, arhiva, muzeul, artistul, statul sau platforma digitală.

Tema va fi reluată la masa rotundă finală, „The Lasting Presence of Violence: Remembering, Narrating and Transmitting Trauma”, cu Dana Dolghin, Johana Kotišová și Dawid Grabowski, de la University of Amsterdam.

Programul se va încheia cu o prelegere și un tur ghidat susținute de lect. univ. dr. Mihai Bulai, de la Facultatea de Geografie și Geologie a UAIC, despre modul în care memoria istorică și trauma sunt mediate prin turism în orașul Iași.

Ediția din 2026 este coordonată de dr. Simona Mitroiu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Dan DIMA