Mii de ieșeni la gala extraordinară a Operei

Sâmbătă seara, mii de ieşeni au venit la „Magia serii în sunet şi lumină”, gala extraordinară a Operei Naţionale Române din Iaşi. Pentru câteva ore, parcul din faţa Operei şi a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" s-a transformat într-o uriaşă sală de spectacol în aer liber, iar publicul a urmărit până la final programul pregătit de artişti.

Pentru câteva ore, Parcul Operei a fost plin de muzică şi oameni. Ieşenii au venit să vadă şi să asculte artiştii Operei, iar spectacolul gratuit a transformat centrul oraşului într-o scenă în aer liber. „Ne bucurăm foarte mult că după cinci ani am reuşit să aducem din nou 'Magia serii în sunet şi lumină' în acest parc minunat. Gala de deschidere a noii stagiuni este un eveniment pe care publicul îl aşteaptă în fiecare an şi care ne oferă ocazia de a ieşi din sala de spectacol şi de a ne întâlni cu oamenii într-un spaţiu deschis din inima Iaşiului. Am avut o seară în care muzica de operă şi atmosfera acestui loc s-au întâlnit într-un spectacol pe care sperăm ca ieşenii să îl păstreze în amintire. Pentru noi, aplauzele şi numărul mare de spectatori sunt cea mai importantă răsplată şi ne dorim să păstrăm această tradiţie şi în anii următori”, a declarat managerul ONRI, tenorul Andrei Fermeşanu.

La pupitrul dirijoral s-a aflat Vladimir Lungu, care a condus Orchestra ONRI. Pe scenă au urcat sopranele Noemi Onucu, Nicoleta Maier, Cristina Iliescu, Lăcrămioara-Maria Hrubaru-Roată, Diana Bucur, Manuela Barna-Ipate, Cristina Grigoraş, Maria Rădeanu, Simona Titieanu şi Ana Maria Donose, precum şi mezzosoprana Florentina-Irina Onică.

Din distribuţie au făcut parte şi bas-baritonul Cezar Octavian Ionescu, basul Ivan Dikusar, tenorii Florin Guzgă, Andrei Apreotesei şi Cosmin Marcovici, precum şi baritonul George Proca. Alături de solişti au fost Corul şi Baletul ONRI.

Programul a început cu "March pour la Ceremonie des Turcs", din "Le Bourgeois gentilhomme" de Jean-Baptiste Lully, interpretat de Orchestra şi Baletul ONRI, şi a continuat cu arii celebre din creaţiile lui Handel, Gluck, Mozart, Donizetti şi Bellini.

Soprana Noemi Onucu a interpretat "Da tempeste" din "Giulio Cesare in Egitto", Nicoleta Maier a cântat "Divinites du Styx" din "Alceste", iar Cristina Iliescu a adus în faţa publicului celebra arie "Der Holle Rache" din "Flautul fermecat" de Mozart.

Unul dintre momentele cunoscute ale serii a fost "Casta Diva" din "Norma" de Bellini, interpretată de soprana Diana Bucur împreună cu Corul ONRI. Soprana Manuela Barna-Ipate a cântat aria din "Romeo et Juliette", iar Corul ONRI, cu bas-baritonul Cezar Octavian Ionescu ca solist, a interpretat "La Kermesse" din "Faust".

Pe parcursul serii au urmat alte momente apreciate de public. Cezar Octavian Ionescu şi basul Ivan Dikusar au interpretat duetul Ezio-Attila din "Attila" de Verdi, Cristina Grigoraş a cântat "Merce, dilette amiche" din "I vespri siciliani", iar soprana Maria Rădeanu a interpretat "Air de clochettes" din "Lakme".

Orchestra ONRI a revenit apoi cu "Bacchanale" din "Samson et Dalila", iar basul Ivan Dikusar a interpretat aria regelui Rene din "Iolanta" de Ceaikovski. Mezzosoprana Florentina-Irina Onică şi tenorul Florin Guzgă au adus pe scenă două momente din "Werther", în timp ce soprana Simona Titieanu a interpretat aria din "Rusalka".

Au urmat tenorul Andrei Apreotesei, cu aria "Hai ben raggione" din "Il tabarro", tenorul Cosmin Marcovici, cu un moment din "Otello", soprana Ana Maria Donose, cu aria "Io son l'umile ancella" din "Adriana Lecouvreur", şi baritonul George Proca, cu "Credo in un Dio crudel", tot din "Otello".

Seara s-a încheiat cu Corul Pelerinilor din "Tannhauser", interpretat de Corul ONRI.

Aplauzele publicului au continuat după ultimele acorduri, în timp ce oamenii au rămas în parc, printre luminile serii, pentru a admira focurile de artificii. Laura RADU