5 cancere despre care femeile vorbesc prea puțin

* 20 septembrie este World Gynecologic Oncology Day, dedicată cancerelor ovarian, endometrial, de col uterin, vulvar și vaginal * estimările GLOBOCAN 2024 indică, pentru România, peste 8.700 de cazuri noi și 3.700 de decese provocate anual de aceste cinci tipuri de cancer * la Iași, datele publice arată 36 de cazuri noi de cancer de col uterin în 2025, însă tabloul complet al cancerelor ginecologice rămâne de construit *

Sunt cinci cancere care afectează exclusiv femeile, dar despre unele dintre ele se vorbește puțin, iar pentru patru nu există un test simplu de screening recomandat femeilor fără simptome. Pe 20 septembrie, World Gynecologic Oncology Day readuce în discuție cancerul ovarian, endometrial, de col uterin, vulvar și vaginal. Pentru Iași, întrebarea importantă nu este însă câte fundițe colorate marchează această zi, ci câte femei ajung la medic abia când boala este avansată.

Peste 8.700 de cazuri noi estimate într-un singur an

Cancerul de col uterin, ovarian, endometrial, vulvar și vaginal au evoluții, factori de risc și tratamente diferite, dar sunt reunite, pe 20 septembrie, de World Gynecologic Oncology Day. Inițiativa a fost lansată în 2019 de rețeaua europeană ENGAGe și European Society of Gynaecological Oncology, tocmai pentru a crește nivelul de informare și pentru a reduce stigma din jurul cancerelor ginecologice. În 2026 are loc cea de-a opta ediție.

Dimensiunea problemei este importantă și în România. Cele mai recente estimări GLOBOCAN 2024 ale International Agency for Research on Cancer indică 3.666 de cazuri noi de cancer de col uterin, 2.659 de cancer al corpului uterin, 1.942 de cancer ovarian, 397 de cancer vulvar și 68 de cancer vaginal. Împreună, înseamnă aproximativ 8.732 de cazuri noi.

Pentru aceleași cinci localizări sunt estimate circa 3.700 de decese: 1.828 prin cancer de col uterin, 1.140 prin cancer ovarian, 527 prin cancer al corpului uterin, 174 prin cancer vulvar și 31 prin cancer vaginal. Cifrele GLOBOCAN sunt estimări epidemiologice, nu un registru nominal al cazurilor diagnosticate.

La Iași, 36 de cazuri noi de cancer de col uterin în 2025

Datele făcute publice de Institutul Regional de Oncologie Iași arată că, în 2025, 36 de femei din municipiul Iași au fost luate în evidența oncologilor cu un diagnostic nou de cancer de col uterin. În același an, în evidențele institutului se aflau 1.374 de paciente cu această boală.

Este însă doar o parte a tabloului. Pentru a afla cât de mare este, în realitate, povara cancerelor ginecologice în Iași, ar trebui cunoscute separat, pentru 2025 și pentru primele opt luni din 2026, numărul cazurilor noi de cancer ovarian, endometrial, cervical, vulvar și vaginal, vârsta pacientelor și mai ales stadiul bolii la momentul diagnosticului.

Acesta este indicatorul care poate schimba sensul statisticilor. Două județe pot avea un număr apropiat de cazuri, dar o situație radical diferită dacă într-unul dintre ele femeile ajung predominant în stadiile I-II, iar în celălalt în stadiile III-IV.

Cancerul ovarian poate începe cu simptome aparent banale

Problema este cu atât mai importantă cu cât simptomele nu sunt întotdeauna spectaculoase. Balonarea persistentă, senzația de sațietate instalată repede, durerea abdominală sau pelvină, nevoia mai frecventă de a urina ori constipația pot apărea în cancerul ovarian. Sângerarea vaginală neobișnuită poate însoți mai multe dintre cancerele ginecologice, iar orice sângerare apărută după menopauză trebuie evaluată medical.

În cancerul vulvar, semnele pot fi și mai ușor amânate din jenă sau pentru că sunt confundate cu probleme dermatologice: mâncărime persistentă, usturime, modificări ale pielii, leziuni sau noduli care nu dispar.

Simptomele acestea au numeroase cauze benigne și nu înseamnă automat cancer. Tocmai persistența lor sau apariția unor modificări neobișnuite justifică însă consultul medical.

Un singur cancer ginecologic are screening de rutină

Există și o diferență esențială între cele cinci boli. Cancerul de col uterin este singurul dintre principalele cancere ginecologice pentru care există screening recomandat populației fără simptome. Pentru cancerul ovarian nu există, în prezent, un test de screening fiabil pentru femeile asimptomatice cu risc obișnuit, iar același lucru este valabil pentru cancerele uterin, vulvar și vaginal. Testul Babeș-Papanicolau nu depistează cancerul ovarian sau endometrial.

La Iași, IRO derulează în perioada 2026-2029 proiectul CLARA, destinat screeningului pentru cancerul de col uterin prin testare HPV, pentru femei cu vârste între 25 și 65 de ani din categorii vulnerabile din cele șase județe ale Regiunii Nord-Est.

De aceea, dincolo de o zi internațională trecută în calendar, întrebarea pentru Iași rămâne una foarte concretă: câte femei au primit diagnosticul în ultimii doi ani și câte dintre ele au ajuns la oncolog într-un stadiu în care șansele terapeutice erau deja mai mici? Răspunsul ar putea spune mai mult despre accesul real la prevenție și diagnostic decât orice campanie de conștientizare. Teona SOARE