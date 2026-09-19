O nouă generație de locomotive intră pe ruta Iași - București

* printre rutele pe care sunt prevăzute noile locomotive Alstom Traxx se află Iași - București–Constanța, Timișoara - Cluj-Napoca - Iași și Suceava - București - Constanța

Schimbare importantă pe calea ferată din România. Prima locomotivă electrică Alstom Traxx dintre cele 16 cumpărate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a intrat de vineri în serviciul comercial al CFR Călători.

Noua locomotivă a fost pusă la tracțiunea trenului InterRegio 1583, care a plecat din București Nord la ora 10:35 și a avut ca destinație Constanța.

Locomotiva a parcurs prima cursă comercială spre litoral, urmând să revină în Capitală la tracțiunea trenului IR 1584, cu plecare din Constanța la ora 14:04 și sosire în București Nord la 16:25. Este primul pas dintr-un program prin care 16 locomotive electrice moderne vor intra treptat în exploatarea comercială a CFR Călători.

Noile locomotive Alstom Traxx sunt construite pe o platformă modulară și sunt echipate cu sisteme moderne de control și diagnosticare, GPS și comunicații, precum și cu tehnologia ERTMS la bord. Unul dintre avantajele importante este posibilitatea recuperării energiei în timpul frânării, ceea ce contribuie la reducerea consumului de energie.

Noile trenuri vor putea circula pe o rețea de aproape 4.000 de kilometri

Cele 16 locomotive – 15 destinate exploatării și una păstrată ca rezervă – sunt proiectate să înlocuiască locomotive electrice mai vechi, cu șase osii. Noile trenuri vor putea circula pe o rețea de aproape 4.000 de kilometri, acoperind unele dintre cele mai importante conexiuni feroviare interregionale din România.

Printre rutele pe care sunt prevăzute aceste locomotive se află Iași - București - Constanța, ceea ce înseamnă că modernizarea ajunge și pe una dintre principalele legături feroviare ale Moldovei cu Capitala și litoralul. Lista mai include traseele Dej - Brașov - București - Constanța, Timișoara - Arad–Brașov - București - Constanța, Timișoara - Cluj-Napoca - Iași și Suceava - București - Constanța.

Investiția are o valoare totală de 441,77 milioane de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 89,36 milioane de euro. Finanțarea eligibilă este asigurată integral prin Fondul pentru Modernizare. Proiectul fusese inclus inițial în PNRR, în cadrul componentei dedicate transportului sustenabil, iar din 2026 beneficiază de finanțare integrală prin Fondul pentru Modernizare.

Intrarea primei locomotive în serviciul comercial marchează astfel începutul unei schimbări importante în parcul de tracțiune al CFR Călători. În locul unor locomotive vechi de generații, pe principalele rute interregionale încep să apară locomotive dotate cu tehnologii moderne, inclusiv sisteme europene de control al traficului și recuperare a energiei. Daniel BACIU