Seara a coborât peste centrul Iașului, iar prin cupola de sticlă a Palatului Braunstein orașul a rămas încă vizibil, în lumina de septembrie. Înăuntru, scaunele s-au umplut, programele au trecut din mână în mână, iar în fața publicului a așteptat pianul. Joi, 17 septembrie, Mario-Victor Lucaci a revenit în orașul în care a început să studieze muzica, pentru un recital construit fără concesii: Chopin, Mozart și Rahmaninov.

Întâlnirea a fost deschisă de Adriana Antohie, președinta Rotary Iași 2000, iar după scurtele cuvinte de început sala a rămas în seama pianistului.

Mario-Victor Lucaci a început cu Balada nr. 4 în fa minor, op. 52 de Frédéric Chopin, a continuat cu Adagio în si minor, KV 540 de Wolfgang Amadeus Mozart, iar ultima parte a recitalului i-a aparținut lui Serghei Rahmaninov – Sonata pentru pian nr. 2 în si bemol minor, op. 36, în versiunea originală din 1913.

Nu a fost un program construit să menajeze nici interpretul, nici publicul. Chopin a cerut finețe și arhitectură, Mozart a lăsat aproape totul la vedere, iar Rahmaninov l-a împins pe pianist spre forță, amploare și rezistență. Trei partituri foarte diferite au fost puse, în aceeași seară, în mâinile unui muzician de numai 20 de ani.

În sală au fost și copii, și adolescenți, și oameni veniți pentru muzică. Iar într-un astfel de public, prezența celor foarte tineri a avut un sens aparte: Mario-Victor însuși a început devreme.

Născut la Iași, în 2006, el și-a început studiile la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”. Au urmat concursurile, recitalurile și primele apariții importante peste hotare. În aprilie 2022 a cântat la Houston, apoi au venit alte competiții, cursuri și proiecte internaționale. În 2024, în repertoriul său a intrat și Concertul nr. 5 „Imperatorul” de Beethoven.

Un moment important al acestui parcurs a venit în 2025, odată cu plecarea la Leipzig.

Atunci, Clubul Inner Wheel Iași l-a susținut pe Mario-Victor Lucaci, alegând să investească într-un tânăr artist aflat într-o etapă decisivă de formare. A fost un sprijin acordat cu un an înainte de recitalul de la Braunstein, în respect pentru arta sa și în spiritul misiunii Inner Wheel de a multiplica binele.

Joi seară, membrele Inner Wheel Iași au fost din nou alături de el, de data aceasta în public. Nu în calitate de organizatoare, ci ca oameni care i-au cunoscut parcursul și care l-au sprijinit atunci când drumul său a mers spre Leipzig.

Recitalul de la Palatul Braunstein a fost organizat de Rotary Iași, Rotary Iași 2000, Rotary Curtea Domnească, Rotary Copou și Rotary Junimea, împreună cu Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, sub coordonarea managerului instituției, Aurica Ichim.

Decorul a făcut restul fără să ceară atenție: pianul negru, arcadele de sticlă, orașul văzut de sus și publicul așezat alături de interpret.

Dar adevărata măsură a serii nu a fost decorul și nici palmaresul trecut în program. A fost faptul că Mario-Victor Lucaci a venit acasă cu repertoriul unui pianist care a lăsat deja în urmă etapa promisiunilor.

La Braunstein, joi seară, nu s-a mai vorbit despre ce ar putea deveni. A cântat, iar asta a fost suficient.

Maura ANGHEL