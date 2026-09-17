* tot mai puțini adolescenți de peste Prut aleg să-și continue studiile în România * pentru anul școlar 2026–2027 au fost depuse doar 376 de dosare la nivel național, față de 470 cu un an înainte, iar la Iași au rămas zeci de locuri neocupate

Iașul a fost ani la rând una dintre principalele porți de intrare în sistemul românesc de educație pentru elevii din Republica Moldova. Fluxul începe însă să se subțieze vizibil. Școlile au locuri, dar candidații sunt tot mai puțini. ISJ Iași vorbește despre un fenomen național, alimentat atât de schimbările produse în educația de peste Prut, cât și de posibilitatea tinerilor moldoveni de a pleca direct spre alte state europene.

Pentru anul școlar 2026–2027 au fost înregistrate 376 de dosare ale românilor de pretutindeni, cei mai mulți candidați provenind din Republica Moldova. Cu un an înainte fuseseră 470.

Sunt, așadar, cu 94 de solicitări mai puține, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 20% într-un singur an. Diferența este și mai mare dacă actualele cifre sunt comparate cu perioadele în care România atrăgea anual 700–800 de dosare, uneori chiar în jur de 1.000.

Inspectoratul Școlar Județean Iași, instituția care coordonează la nivel național admiterea în învățământul preuniversitar pentru românii de pretutindeni, confirmă că diminuarea interesului nu se vede doar la Iași.

„Trendul este unul negativ, în sensul de scădere a numărului acestor elevi”, a explicat inspectorul școlar general adjunct Sergiu Enea.

Iașul are locuri. Candidații sunt tot mai puțini

Pentru noul an școlar, județul Iași a pus la dispoziție o ofertă importantă de locuri speciale pentru această categorie de elevi: peste 100 pentru clasa a IX-a și peste 200 pentru clasa a X-a.

Numărul celor care au ajuns efectiv în școlile ieșene este însă mult mai mic. Potrivit datelor prezentate de ISJ, în județ au fost admise sub 100 de dosare.

La nivelul municipiului, Colegiul Economic Administrativ a avut cel mai mare număr de elevi admiși din această categorie: 8. Oficialii ISJ Iași estimează că aproximativ 70 de locuri destinate elevilor din Republica Moldova au rămas neocupate. Este o situație diferită de cea de acum câțiva ani, când proximitatea, limba română și oferta educațională transformau Iașul într-o destinație aproape firească pentru multe familii de peste Prut.

De ce aleg elevii să rămână în Republica Moldova

Una dintre explicațiile avansate de reprezentanții ISJ ține chiar de evoluția sistemului de educație din Republica Moldova.

Școlile de peste Prut au trecut printr-un proces accelerat de modernizare și digitalizare, iar autoritățile au introdus sau extins facilități destinate elevilor. Pentru familii, diferența dintre a rămâne acasă și a trimite un adolescent la studii în România nu mai este aceeași ca în urmă cu zece sau 15 ani.

Și programele de alimentație școlară au fost extinse în Republica Moldova. Pentru elevii din clasele I–IX este asigurată gratuit alimentația în timpul programului școlar, în forme diferite, în funcție de posibilitățile fiecărei instituții. Facilitățile contribuie la decizia tot mai multor familii de a-și păstra copiii în sistemul educațional din Republica Moldova.

România nu mai este obligatoriu prima destinație

Mai există însă o explicație. Pentru o parte dintre adolescenții moldoveni, alternativa la școala de acasă nu mai este automat România.

Mulți dețin și cetățenie română, ceea ce le facilitează accesul către alte state ale Uniunii Europene. Astfel, tinerii care decid să plece pot alege direct o școală sau, ulterior, o universitate dintr-o țară occidentală, fără să mai treacă prin sistemul românesc.

Iașul se găsește astfel între două tendințe: un sistem educațional moldovenesc care încearcă să-și păstreze elevii și o Europă mult mai accesibilă pentru familiile care aleg plecarea.

Teona SOARE