* UMF „Grigore T. Popa” Iași organizează pe 19 septembrie examenul de admitere pentru locurile rămase neocupate după sesiunea de vară * sunt disponibile 359 de locuri la zece programe de studii, cele mai multe la Farmacie și Asistență Medicală Generală

Admiterea la UMF Iași nu s-a încheiat odată cu examenul din vară. Pentru sute de absolvenți, ultima șansă de a intra în acest an la universitatea medicală vine pe 19 septembrie, când este programat testul-grilă pentru cele 359 de locuri scoase la concurs în sesiunea de toamnă. Oferta arată și o schimbare importantă: dincolo de Medicina Generală, universitatea încearcă să atragă studenți spre profesii medicale și conexe pentru care piața muncii are nevoie de specialiști.

Cele mai multe locuri au rămas la Farmacie și Asistență Medicală

Din cele 359 de locuri anunțate pentru sesiunea din septembrie, 68 sunt finanțate de la buget, 278 sunt cu taxă, iar alte 13 sunt destinate programului de Asistență Medicală Generală Militară.

Cea mai mare ofertă este la Farmacie, unde au rămas 102 locuri. Programul are o durată de cinci ani, iar absolvenții pot lucra în farmacii, spitale, industria farmaceutică, laboratoare sau cercetare. Alte 87 de locuri sunt disponibile la Asistență Medicală Generală, una dintre specializările importante pentru sistemul sanitar, în condițiile în care spitalele și clinicile continuă să caute personal medical calificat.

Oferta din această toamnă merge însă mult dincolo de cele două programe mari. UMF Iași mai caută studenți pentru Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Asistență de Profilaxie Stomatologică, Cosmetică medicală și Tehnologia produsului cosmetic, Chimie medicală, Radiologie și Imagistică, dar și pentru Audiologie și protezare auditivă.

Sunt specializări mai puțin vizibile decât Medicina sau Medicina Dentară, dar care duc către ocupații tot mai prezente în spitale, clinici, laboratoare și cabinete private. Un absolvent de Radiologie și Imagistică, de exemplu, poate lucra în echipele care realizează investigații radiologice, CT sau RMN, în timp ce Audiologia pregătește specialiști pentru evaluarea auzului și protezare auditivă. Tehnica Dentară duce spre laboratoarele care realizează lucrări protetice, iar Nutriția și Dietetica spre spitale, clinici, cabinete și servicii de consiliere nutrițională.

Sesiunea din septembrie arată unde a scăzut presiunea la admitere

Faptul că 359 de locuri au ajuns până în sesiunea de toamnă este relevant și pentru evoluția interesului candidaților. În iulie, la unele dintre aceste programe ultimele medii de admitere la buget au coborât aproape de nota 5. La Asistență Medicală Generală ultima medie a fost 5,14, la Radiologie și Imagistică 5,60, iar la Farmacie 5,08. La Nutriție și Dietetică ultima medie la buget a fost 5,00.

Cifrele nu spun însă întreaga poveste. Unele dintre programele scoase acum la concurs sunt noi sau mai puțin cunoscute de absolvenții de liceu, iar universitatea încearcă să acopere tocmai acele profesii medicale care nu beneficiază de notorietatea Medicinei Generale.

Pentru locurile cu taxă, costurile diferă în funcție de program. La Asistență Medicală Generală taxa anuală este de 6.000 de lei, iar la Farmacie ajunge la 9.000 de lei. Pentru mai multe dintre programele de trei ani, taxele sunt în jurul valorii de 4.500 de lei pe an.

Înscrierile pentru sesiunea de toamnă s-au desfășurat în perioada 7–11 septembrie, iar proba scrisă este programată sâmbătă, 19 septembrie. Candidații admiși vor trebui să își confirme locurile pe 22 și 23 septembrie, iar pentru pozițiile rămase neocupate poate urma o nouă redistribuire.

Clara DIMA