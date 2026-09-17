Cum își poate da seama un părinte că adolescentul său se află într-o relație care îi face rău? Câtă libertate îi poate oferi fără să îl lase fără repere? Și cum poate vorbi cu el despre iubire, limite și consimțământ fără să piardă conexiunea? Sunt câteva dintre temele aduse la Iași, pe 31 octombrie, la cea de-a doua ediție a conferinței „Creștem Aripi – Echipați pentru viitor”.

Cum arată o relație sănătoasă la 13, 15 sau 17 ani

Unul dintre principalii invitați ai conferinței este Diana Stănculeanu, psihoterapeut, formator și specialist cu peste 15 ani de experiență în domeniul sănătății mintale a copiilor și adolescenților. A colaborat timp îndelungat cu Salvați Copiii România, unde a coordonat programe naționale de consiliere psihologică, educație parentală și intervenție în criză.

La Iași, tema sa va fi una dintre cele mai sensibile pentru familiile cu adolescenți: relațiile sănătoase și relațiile de risc.

„Adolescența este perioada în care copiii noștri învață, adesea prin încercare și eroare, ce înseamnă prietenia, iubirea, încrederea și limitele. Vom vorbi despre cum arată o relație sănătoasă la 13, 15 sau 17 ani, cum recunoaștem semnele unei relații de risc, cum abordăm subiecte delicate fără să pierdem conexiunea cu copilul și cum îi dăm instrumentele de care are nevoie pentru a construi relații bazate pe respect, consimțământ și autonomie”, spune Diana Stănculeanu.

Discuția depășește, astfel, clasica întrebare despre cât de mult trebuie să știe părintele din viața adolescentului. Miza este construirea unei relații în care tânărul să poată cere ajutor atunci când simte că ceva nu este în regulă.

Libertatea adolescentului vine la pachet cu limite

O altă temă a conferinței va fi raportul dintre libertate și reguli. Alex Zamfir, antreprenor în educație și realizator de workshopuri de educație nonformală și gândire critică, va susține prezentarea „Limite și Libertăți – Importanța lor în viața unui adolescent”.

De peste cinci ani, acesta merge în școli și licee și discută cu elevii despre relația cu părinții, libertate, democrație, dezinformare, eșec și schimbările aduse de inteligența artificială.

Potrivit prezentării conferinței, adolescenții oscilează permanent între nevoia de desprindere de familie și necesitatea unui cadru în care să se simtă în siguranță. Libertatea îi ajută să își construiască identitatea, în timp ce limitele le oferă spațiul în care își pot forma propriile reguli și propriul „compas moral”.

Părinții și profesorii, puși în aceeași echipă

Conferința „Creștem Aripi” este dedicată părinților, profesorilor și adulților implicați în dezvoltarea preadolescenților și adolescenților. Ediția din acest an are tema „Echipați pentru viitor” și pune în discuție inclusiv relația dintre mediul online și cel offline, autenticitatea, încrederea, descoperirea talentelor și rolul comunității în dezvoltarea tinerilor.

„În școală vorbim adesea despre rezultate, performanță și evaluări. Dar, înainte de toate, educația înseamnă oameni. În fiecare zi avem responsabilitatea de a crește copii care să aibă încredere în ei înșiși, să construiască relații sănătoase și să își găsească propriul drum”, spune Petronela Petrea, directorul Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului.

Evenimentul este organizat de Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului și Asociația Prietenii Valea Lupului, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și BCR.

Conferința are loc pe 31 octombrie, la UAIC

Cea de-a doua ediție a conferinței „Creștem Aripi” va avea loc sâmbătă, 31 octombrie 2026, de la ora 12.00, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Participanții vor putea adresa întrebări invitaților și vor putea interacționa cu specialiștii prezenți la eveniment.

Fondurile obținute din vânzarea biletelor vor susține programul de sănătate emoțională „Cercul Siguranței”, implementat pentru al patrulea an consecutiv în cadrul Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului. Programul oferă elevilor activități de dezvoltare socio-emoțională, consiliere psihologică și ateliere despre relații sănătoase și gestionarea emoțiilor, dar include și intervenții pentru părinți și profesori. Clara DIMA