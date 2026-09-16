Iașul, printre orașele vizate de noul sistem de transport feroviar

Românii ar putea circula, în următorii doi-trei ani, cu trenuri care să plece la intervale regulate în jurul marilor orașe. Iașul se află printre cele 21 de orașe-cheie vizate de noul model de transport feroviar, care urmărește introducerea mersului cadențat și conectarea transportului de navetă cu trenurile regionale și de lung parcurs.

Proiectul este analizat în cadrul unui contract derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară și finanțat prin fonduri europene. Specialiștii TTL Planning și Systra lucrează la actualizarea modelului național de transport și la fundamentarea unui nou sistem de circulație a trenurilor.

Ideea este simplă: trenurile să nu mai fie privite doar ca legături izolate între două localități, ci ca parte a unei rețele în care călătorul să poată anticipa când vine următorul tren și să-și planifice mai ușor deplasarea.

Proiectul vizează 21 de orașe-cheie, 20 de reședințe de județ și 12 coridoare feroviare, iar analiza va lua în calcul atât deplasările de navetă și distanțele scurte, cât și transportul regional și pe distanțe mai lungi.

Potrivit prezentării făcute la Ministerul Transporturilor, modelul național de transport, care nu a mai fost actualizat din 2019, va fi refăcut pe baza unor date noi. Sunt analizate nevoile populației, fluxurile de călători, necesitățile orașelor și ale zonelor din jurul acestora.

Pentru Iași, un asemenea sistem ar putea însemna o schimbare importantă pentru naveta din localitățile din jurul municipiului, dacă analiza va confirma existența fluxurilor de călători care justifică introducerea unor trenuri la intervale regulate.

Trenuri cadențate din 2028–2029

Proiectul are un calendar de doi ani, început în iulie 2026. În prezent se află în etapa de colectare a datelor, inclusiv prin chestionare adresate utilizatorilor transportului feroviar.

În paralel, specialiștii vor verifica și capacitatea infrastructurii, vor simula costurile și veniturile și vor stabili parametrii necesari pentru introducerea mersului cadențat.

Directorul general al Autorității pentru Reformă Feroviară, Ilie Cârceag, a precizat că aproximativ 80% dintre traseele actuale ar urma să se regăsească în viitoarele contracte de servicii publice, care vor include și mersul cadențat și care sunt prevăzute să înceapă în perioada 2028–2029.

Nu înseamnă însă că toate trenurile vor circula automat la intervale scurte. Frecvențele și traseele vor fi stabilite în urma modelării și în funcție de cererea estimată, infrastructură și resursele disponibile.

Călători versus marfă

Unul dintre punctele sensibile este capacitatea infrastructurii feroviare. CFR SA a atras atenția că noul model trebuie să țină cont și de transportul de marfă, nu doar de trenurile de călători.

În prezent, în anumite perioade, trenurile de pasageri pot ocupa până la 90% din capacitatea rețelei, în timp ce reprezentanții CFR SA consideră că o utilizare de aproximativ 70% pentru călători ar permite păstrarea unui spațiu mai mare pentru transportul de marfă.

Proiectul european urmărește, în final, definirea unui sistem național de transport feroviar de călători mai predictibil și mai bine coordonat. Contractul trebuie să contribuie și la fundamentarea obligației de serviciu public pentru perioada decembrie 2027 – decembrie 2042.

Dacă planul va fi implementat conform calendarului, 2028–2029 ar putea aduce pentru marile orașe din România un model feroviar diferit de cel actual: trenuri integrate în rețele regionale, legături mai previzibile și un sistem gândit inclusiv pentru navetiști. Daniel BACIU