* recolta 2026 se anunță bună în podgoriile Iașului, iar mustul proaspăt a intrat deja la vânzare. La Stațiunea Viticolă Iași, litrul costă între 5 și 7 lei, cu până la 2 lei mai mult decât în toamna trecută

Cine vrea să umple damigeana în această toamnă trebuie să pregătească mai mulți bani. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași a început campania de recoltare pe 7 septembrie și a publicat tarifele pentru recolta 2026: 3–6 lei/kg pentru struguri și 5–7 lei/litru pentru must. În același timp, producătorii vorbesc despre un an bun în vie, iar Cotnari estimează o recoltă de 24 de milioane de kilograme.

Mustul pleacă de la 5 lei litrul

Cea mai clară fotografie a prețurilor vine de la SCDVV Iași. Mustul alb amestec costă 5 lei/litru, iar cel din Aligoté, Fetească Albă și Fetească Regală este 6 lei. Pentru mustul roze și Busuioacă de Bohotin tariful este 6,50 lei/litru, la fel ca pentru Merlot și Cabernet. În vârful listei sunt Chardonnay, Sauvignon Blanc, Golia și Muscat Ottonel, toate la 7 lei/litru. Pentru cantități de minimum 1.000 de litri, prețul poate fi negociat în funcție de piață.

Față de septembrie 2025, scumpirea se vede imediat. Anul trecut, mustul din Fetească Albă, Fetească Regală și Aligoté costa 5 lei/litru, față de 6 lei acum. Chardonnay și Sauvignon au urcat de la 5 la 7 lei, iar Golia de la 6 la 7 lei. Merlot și Cabernet au trecut de la 6 la 6,50 lei/litru.

Și strugurii sunt mai scumpi decât în 2025

La Stațiunea Viticolă, Aromat de Iași costă 3 lei/kg, Feteasca Albă, Feteasca Regală și Aligoté – 3,50 lei/kg, Chardonnay, Sauvignon și Pinot Gris – 5 lei/kg, iar Busuioaca de Bohotin și Merlot – tot 5 lei/kg. Golia este cel mai scump, la 6 lei/kg.

În 2025, Feteasca Albă, Feteasca Regală și Aligoté costau 3 lei/kg, Chardonnay și Sauvignon – 4 lei/kg, Merlot – 4 lei/kg, iar Golia – 5 lei. Creșterile sunt, așadar, de aproximativ 17% la Fetească și Aligoté, 25% la Chardonnay și Merlot și 20% la Golia.

În piața liberă diferențele sunt și mai mari. În anunțurile active din județ apar struguri de vin la 1,5–3 lei/kg, Tămâioasă și Fetească la 3,50 lei, struguri din Cotnari la 3–4 lei, iar Busuioaca de Bohotin ajunge la 5–5,50 lei/kg. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri oficiale de tranzacționare.

Iașul intră în cules cu o recoltă bună

La SCDVV Iași, oficialii estimau înainte de cules o producție de peste 7.500–8.000 kg/ha, pe cele aproximativ 75 de hectare de vie aflate pe rod. La Cotnari, estimarea pentru 2026 este de 24 de milioane de kilograme de struguri, cu o capacitate de procesare de aproximativ 1,3 milioane kg pe zi în plină campanie. În 2025, grupul indica aproximativ 25 de milioane kg de struguri procesați și 18 milioane de litri de vin obținuți. Cifrele arată că 2026 este un an bun pentru podgorii.

Dan DIMA