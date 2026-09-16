Alarmă pentru firmele din Iași. Posibile blocaje la Registrul Comerțului

* două treimi dintre societățile din România nu și-au actualizat încă obiectul de activitate la noua clasificare CAEN Rev.3, iar termenul-limită se apropie cu pași repezi * până pe 25 septembrie 2026, antreprenorii trebuie să facă actualizarea, însă doar puțin peste 34% dintre societăți au finalizat până acum procedura * IMM România cere prelungirea termenului până la 31 decembrie 2027

Pentru mediul de afaceri ieșean, miza este una concretă. În județ funcționează mii de firme care trebuie să verifice dacă obiectele lor de activitate corespund noii clasificări și, acolo unde este necesar, să facă demersurile pentru actualizare.

La nivel național, cifrele prezentate de IMM România arată că doar una din trei societăți a finalizat procedura. Aproximativ două treimi sunt încă în așteptare sau nu au încheiat actualizarea.

Iar timpul rămas până la 25 septembrie poate transforma procedura într-o adevărată cursă contracronometru.

Risc de aglomerație la Registrul Comerțului

IMM România avertizează că depunerea unui număr foarte mare de solicitări în ultimele zile ar putea pune presiune pe Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Organizația patronală vorbește despre posibilitatea suprasolicitării serverelor și platformelor informatice, creșterea timpilor de procesare și chiar dificultăți pentru firmele care trebuie să rezolve, în aceeași perioadă, alte proceduri obligatorii.

Pentru antreprenorii din Iași, o eventuală aglomerare ar putea însemna timp pierdut exact într-o perioadă în care firmele trebuie să își pună în ordine documentele și autorizațiile.

Problema nu se oprește la Registrul Comerțului. Pentru anumite activități economice, codurile CAEN trebuie corelate cu autorizații, avize, licențe sau alte documente necesare funcționării.

IMM România avertizează că, dacă procedurile nu sunt finalizate la timp, unele firme ar putea întâmpina probleme la obținerea sau prelungirea documentelor necesare desfășurării activității.

Pentru o firmă din Iași, o modificare aparent birocratică poate ajunge astfel să aibă consecințe directe asupra activității de zi cu zi.

Avertisment și pentru relația cu Fiscul

Un alt punct sensibil este relația cu administrația fiscală. Potrivit IMM România, în situația în care actualizarea nu este procesată la timp, unele societăți s-ar putea confrunta cu neconcordanțe între datele fiscale și noua codificare CAEN. Organizația avertizează că astfel de probleme ar putea afecta inclusiv depunerea unor declarații fiscale.

În scenariul semnalat de patroni, întârzierile ar putea ajunge să genereze sancțiuni contravenționale pentru nedepunerea declarațiilor sau chiar consecințe asupra cazierului fiscal.

În fața acestei situații, IMM România cere autorităților să prelungească termenul de actualizare până la 31 decembrie 2027.

Florin Jianu, președintele IMM România, susține că antreprenorii nu trebuie să ajungă să suporte efectele unor eventuale blocaje administrative sau informatice și reclamă faptul că schimbarea nu ar fi fost însoțită de o campanie de informare suficientă.

IMM România cere două lucruri: mai mult timp și o procedură mai simplă. Până când autoritățile vor decide dacă termenul se prelungește, însă, data oficială rămâne 25 septembrie 2026. Raluca STROE