Cristina Trăilă a cerut să facă declarații la DNA Iași!

Cristina Trăilă, fost parlamentar şi fost secretar general adjunct al Guvernului, a ajuns în urmă cu puţin timp la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Iaşi. Trăilă spune că ea a solicitat procurorilor anticorupţie să fie audiată. „Am solicitat să vin la audieri. Urmează să dau declaraţia”, a spus Cristina Trăilă înainte de a intra în sediul de pe strada CA Rosetti.

Audierea Cristinei Trăilă vine la doar o zi de la audierea preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime.

Cei doi sunt printre persoanele audiate ca martor în dosarul în care fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, şi omul de afaceri Fănel Bogos sunt cercetaţi pentru fapte de corupţie.

Procurorii DNA au dispus, la finalul lunii august, urmărirea penală faţă de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului la acel moment, pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor anticorupţie, pe 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu (fostul şef al PNL Vaslui - n.r.) de exercitare a influenţei asupra preşedintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii din funcţie a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor din judeţul Vaslui.

Ulterior, Cristina Trăilă şi-a anunţat demisia din funcţia de la Guvern.

În acelaşi dosar ar fi vehiculat şi numele premierului interimar Ilie Bolojan. El a mai menţionat că nu a fost chemat la DNA în acest dosar şi nu vede de ce ar trebui să se întâmple acest lucru. Laura RADU