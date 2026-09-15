* pelicula „3 zile în septembrie” are proiecție de gală pe 19 septembrie, la Cinema Ateneu * Tudor Giurgiu și trei dintre actorii filmului vor întâlni publicul ieșean

O nuntă care se destramă, o mireasă care fuge și o noapte filmată aproape fără întrerupere. „3 zile în septembrie”, noul film al regizorului Tudor Giurgiu, ajunge sâmbătă la Iași, într-o formulă neobișnuită pentru cinema-ul românesc: nucleul producției este un cadru-secvență de aproximativ 65 de minute.

Tudor Giurgiu vine la Cinema Ateneu

Publicul din Iași va putea vedea pe 19 septembrie, de la ora 20:15, în Sala Mare „Radu Beligan” a Ateneului, „3 zile în septembrie”, cel mai nou lungmetraj regizat de Tudor Giurgiu. Proiecția va avea loc în prezența regizorului și a actorilor Andreea Vasile, Adela Popescu și Emilian Oprea, iar la final este programată o discuție cu spectatorii.

Filmul intră în cinematografele din România pe 18 septembrie, cu o zi înaintea întâlnirii cu publicul ieșean. Producția a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam, iar prima proiecție importantă din România a fost inclusă în Gala de deschidere TIFF 2026.

O nuntă distrusă de o apariție neașteptată

În centrul poveștii se află Bianca, interpretată de Andreea Vasile. În pragul nunții, aceasta descoperă că viitorul ei soț are o relație cu o altă femeie. Apariția amantei la petrecere schimbă complet cursul serii, iar mireasa fuge și pornește într-o călătorie haotică printr-o stațiune aproape pustie de pe litoral.

Alături de Andreea Vasile, în distribuție se află Adela Popescu, Conrad Mericoffer, Emilia Popescu, Emilian Oprea și Mirela Zeța.

Dincolo de poveste, filmul atrage atenția mai ales prin felul în care a fost realizat. O parte esențială este construită ca un cadru-secvență de 65 de minute, fără montajul rapid și schimbările de unghi obișnuite unui lungmetraj. TIFF descrie producția drept o comedie cu umor negru construită în jurul acestei soluții cinematografice.

Patru zile pentru un cadru de 65 de minute

Tudor Giurgiu a povestit că proiectul a pornit aproape spontan, în timpul unei întâlniri cu prieteni la Eforie Sud. Planul inițial presupunea șapte zile de filmare, dar timpul disponibil s-a redus, în cele din urmă, la numai patru.

Soluția a fost radicală: echipa a repetat și a filmat seară de seară întregul cadru lung, de aproximativ 65 de minute. Regizorul a explicat că ideea de a renunța la filmarea convențională, cu numeroase cadre și tăieturi, a apărut tocmai din cauza timpului extrem de limitat.

Pentru actori, procedeul a apropiat filmarea de mecanismul unui spectacol de teatru: odată începută secvența, greșelile puteau obliga echipa să reia traseul. Mirela Zeța a descris experiența drept una în care actorii au avut o libertate mare de creație, iar colaborarea dintre membrii echipei a devenit esențială.

La Iași, spectatorii vor putea afla direct cum a fost construită această filmare. După proiecția din 19 septembrie, echipa va răspunde întrebărilor publicului despre realizarea producției și dificultățile unei filmări atât de neobișnuite.

Maura ANGHEL