* Iașul va găzdui încă o ediție a Târgului de Carte Gaudeamus * dincolo de lansări și întâlniri cu scriitori, începutul de an școlar aduce o întrebare mult mai practică pentru părinți: cât costă, în 2026, să cumperi cărțile de care are nevoie un elev?

Gaudeamus Radio România revine la Iași în perioada 16–20 septembrie 2026, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Este cea de-a șasea ediție ieșeană, programul de vizitare este zilnic între orele 10.00 și 20.00, iar deschiderea oficială are loc miercuri, la ora 12.00. Organizatorii anunță apariții editoriale de la peste 30 de edituri, jocuri și materiale educaționale, precum și lansări și prezentări de carte.

Începutul târgului coincide însă cu una dintre perioadele în care părinții cumpără masiv pentru școală. Iar prețurile arată că formarea unei mici biblioteci pentru un elev nu mai este o cheltuială neglijabilă. Un coș orientativ cu zece titluri întâlnite frecvent în bibliografia școlară pentru gimnaziu și liceu ajunge, la prețurile verificate înaintea târgului, la aproximativ 371 de lei. Pentru o familie cu doi copii, factura poate trece de 700 de lei, dacă volumele necesare nu se suprapun. „Amintiri din copilărie” poate fi găsită la 14 lei, „Moara cu noroc” la 27 de lei, „Ion” la 39 de lei, iar „Baltagul” la 39 de lei. Setul în două volume „Moromeții” ajunge la 85 de lei.

O ediție din colecția de lecturi școlare a romanului „Enigma Otiliei” costă 21,99 lei, „Povestea lui Harap-Alb” – 44,99 lei, iar o ediție economică din „O scrisoare pierdută” – 8,50 lei. Pentru liceeni, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, într-o ediție publicată în 2026, este listată la 66,60 lei, iar „Maitreyi” poate fi găsită la 25 de lei.

Varianta gratuită rămâne biblioteca

Pentru familiile care nu vor sau nu pot să cumpere toate volumele există biblioteca. Compartimentul pentru copii și adolescenți al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași are un fond de peste 53.000 de unități de bibliotecă, iar permisul pentru copiii și adolescenții sub 18 ani este gratuit. De aici pornește, de fapt, adevărata economie a lecturii: cumpărată nouă, o bibliotecă școlară de numai zece titluri poate trece de 370 de lei. Împrumutată, este gratuită. Între cele două variante se află reducerile, anticariatele și schimburile de cărți între elevi.

Față de începutul anului școlar 2025 există și o schimbare fiscală importantă. Începând cu 1 august 2025, cota TVA aplicată cărților și manualelor școlare a crescut de la 5% la 11%, potrivit modificărilor fiscale introduse prin Legea 141/2025.

Teona SOARE