Schimbările mari din viață pot zdruncina echilibrul emoțional chiar și atunci când nu vorbim despre o criză propriu-zisă. La Iași, MENtalks UNFILTERED deschide pe 9 octombrie o conversație despre identitate, pierdere, tranziții și felul în care bărbații merg mai departe atunci când viața își schimbă direcția.

Când viața nu mai arată ca înainte

Unele schimbări sunt alese. Altele vin fără avertisment. În ambele situații, omul poate ajunge într-un punct în care trebuie să își redefinească rolurile, prioritățile și chiar imaginea despre sine.

Despre aceste momente va fi vorba la următoarea ediție MENtalks UNFILTERED Iași, programată pe 9 octombrie 2026, de la ora 18.30, la Vadra. Organizatorii propun o discuție despre perioada dintre „ce a fost” și „ce urmează”, atunci când răspunsurile nu sunt încă limpezi, iar identitatea poate fi pusă la încercare.

Conversația va porni de la trei întrebări: ce fac atunci când viața o ia în altă direcție, cum traversez schimbarea fără să mă pierd și ce aleg să iau cu mine sau să las în urmă.

Sunt întrebări care apar în multe momente ale vieții, inclusiv atunci când se schimbă rolul profesional, relația de cuplu sau statutul de părinte. Uneori, problema nu este schimbarea în sine, ci dificultatea de a înțelege cine mai ești atunci când o parte importantă din viața de până atunci dispare.

Un spațiu în care bărbații pot vorbi fără măști

MENtalks UNFILTERED nu este prezentat ca o conferință, ci ca un cadru de conversație. Participanții sunt invitați să vorbească despre propriile experiențe, să pună întrebări și să asculte perspectivele celorlalți, fără presiunea de a veni cu răspunsuri perfecte.

Întâlnirea va fi facilitată de Alexandru Ciprian Bodnar, psiholog și psihoterapeut integrativ. Discuția va pune accent pe relații, schimbare și felul în care oamenii își reconstruiesc reperele atunci când rolurile lor se modifică.

Formatul este, în acest moment, dedicat bărbaților. Organizatorii spun că vor să creeze contexte în care aceștia să poată aborda teme personale pe care nu le discută întotdeauna în viața de zi cu zi. Pe viitor sunt avute în vedere și întâlniri mixte.

Pentru ediția din Iași, cercul va fi restrâns la maximum 20 de participanți, tocmai pentru ca fiecare să aibă posibilitatea de a intra în conversație. Participarea este gratuită. Tania DAMIAN