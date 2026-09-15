A urcat beat la volan, fără permis și cu numere false. S-a răsturnat la Lungani

Un bărbat de 37 de ani a ajuns în spatele gratiilor după ce s-ar fi urcat la volan fără permis, băut și cu un autoturism care avea montate numere de înmatriculare ce aparțineau unei alte mașini. Cursa s-a încheiat violent în comuna Lungani, unde șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției, a lovit un autoturism parcat în afara părții carosabile, după care s-a răsturnat.

Incidentul s-a produs în noaptea de 12 septembrie, în jurul orei 23:30. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Frumos au intrat imediat în acțiune, iar verificările aveau să scoată la iveală o serie de nereguli grave.

Bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul pe care îl conducea nu avea numerele corespunzătoare. Polițiștii au stabilit că plăcuțele de înmatriculare montate pe mașină figurau ca aparținând unui alt autoturism.

Și asta nu a fost tot. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care a completat tabloul unei deplasări în care șoferul ar fi încălcat simultan mai multe reguli grave.

Pe 14 septembrie, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Astăzi, 15 septembrie, bărbatul urmează să fie prezentat instanței, cu propuneri legale.

Un alt șofer, prins cu permisul suspendat la Pașcani

Problemele nu s-au oprit aici. În aceeași perioadă, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au deschis un dosar penal după ce au depistat un alt conducător auto care s-ar fi aflat la volan deși avea permisul de conducere suspendat.

Este vorba despre un tânăr de 27 de ani, care ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Pașcani la data de 14 septembrie. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că dreptul acestuia de a conduce era suspendat.

În acest caz, cercetările continuă într-un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cele două cazuri readuc în atenție riscurile uriașe generate de șoferii care ignoră complet regulile de circulație. La Lungani, combinația dintre alcool, lipsa permisului și folosirea unor numere care aparțineau altui autoturism s-a terminat cu o mașină răsturnată și cu o reținere de 24 de ore. La Pașcani, un alt conducător auto este cercetat după ce ar fi urcat la volan deși avea permisul suspendat.

Polițiștii ieșeni continuă verificările pe drumurile din județ, iar pentru cei care aleg să ignore legea, consecințele pot fi extrem de serioase. Andrei TURCU