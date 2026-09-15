Ministrul Educației avertizează: „Directorii de școli trebuie să-și ocupe funcțiile pe merit, nu prin intervenții”

Ministrul Educaţiei le cere profesorilor care vor să conducă şcolile să se pregătească pentru concursurile de directori şi directori adjuncţi. El transmite un avertisment inspectoratelor şcolare: funcţiile de conducere trebuie ocupate pe merit, nu prin intervenţii. Mihai Dimian spune că directorii au nevoie de stabilitate şi predictibilitate pentru a putea construi şi pune în aplicare planuri de management pe termen lung.

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, consideră că ocuparea funcţiilor de conducere prin concurs este esenţială pentru stabilitatea şcolilor. „Este foarte important ca directorii de şcoală să aibă stabilitate, să existe predictibilitate, să aibă un plan pe care să ştie că au timpul în faţă pentru a-l pune în aplicare şi să nu mai fie numiţi din pix şi cu eventuale influenţe sau intervenţii, ci pur şi simplu câştigând un concurs pe merit”, a declarat Mihai Dimian.

Concursurile pentru aproximativ 8.000 de posturi din învăţământ sunt în desfăşurare

Ministrul îi îndeamnă pe cei care vor să ocupe funcţii de conducere să trateze cu seriozitate probele de concurs. „Sper că se vor pregăti colegii noştri. Va exista un test care va face o anumită diferenţă, nu-l vor trece toţi, din ce am văzut din experienţa anterioară”, a spus ministrul.

Candidaţii sunt sfătuiţi să se pregătească atât pentru test, cât şi pentru elaborarea unui plan managerial adaptat şcolii pentru care candidează.

În acelaşi timp, Mihai Dimian spune că Ministerul a pregătit deja metodologia necesară pentru aceste concursuri. Rămâne însă în discuţie tranziţia de la inspectoratele şcolare la direcţiile judeţene, schimbare care a fost amânată şi este prevăzută, în prezent, pentru toamna anului viitor.

Ministrul a vorbit şi despre ceea ce consideră că trebuie schimbat în şcoala românească, dincolo de reformele structurale şi de modificările de curriculum. Una dintre principalele probleme identificate este scăderea exigenţei.

„Nu putem să promovăm elevii dintr-o clasă în alta fără ca ei să aibă cunoştinţele şi competenţele solicitate de aceea”, a afirmat ministrul, susţinând că o creştere a exigenţei nu presupune neapărat finanţări suplimentare.

Un alt element considerat esenţial este respectul faţă de profesori. Ministrul le cere familiilor să fie mai implicate în educaţia copiilor şi să devină parteneri ai şcolii. „Este nevoie ca fiecare familie să arate şi acasă, şi la şcoală acest respect faţă de profesori şi faţă de educaţie”, a spus Mihai Dimian.

Acesta consideră că şcoala trebuie să acorde o atenţie mai mare elevilor cu rezultate slabe, prin extinderea programelor remediale. În prezent, astfel de ore sunt prevăzute la nivelul învăţământului primar, iar ministrul spune că demersul trebuie continuat şi la gimnaziu. „Este nevoie de mai multe ore remediale pentru elevii care au o performanţă slabă, astfel încât niciun copil să nu simtă că este lăsat în urmă”, a declarat ministrul Educaţiei. Laura RADU