* elevii din echipele CyLiis, de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, și MechaByte, de la Liceul Teoretic Paradis, au ajuns cu roboții lor în Camera Deputaților * ei au fost aplaudați pentru performanțele obținute la competițiile internaționale de la Eindhoven

Din laboratoarele de robotică ale liceelor ieșene până în plenul Camerei Deputaților. Două dintre echipele care au dus Iașul pe podium la competițiile internaționale de la Eindhoven, CyLiis și MechaByte, au fost prezentate Parlamentului de deputatul de Iași Monica Berescu. Elevii au venit cu roboții construiți de ei și au fost aplaudați pentru rezultatele obținute, dar și pentru munca din spatele unei performanțe care presupune luni întregi de pregătire.

Elevii din Iași și-au prezentat roboții în Parlament

Pentru câteva momente, roboții construiți de liceeni au intrat într-un spațiu rezervat de regulă dezbaterilor și voturilor politice. Membrii echipelor CyLiis și MechaByte au ajuns în Camera Deputaților, unde au fost prezentați parlamentarilor de Monica Berescu, deputat de Iași.

Elevii au venit cu roboții la care au lucrat în timpul sezonului competițional și au primit aplauzele celor aflați în plen. Momentul a adus în atenția Parlamentului nu doar două echipe premiate, ci și o comunitate de robotică formată în ultimii ani în jurul liceelor ieșene.

Recunoașterea vine după rezultatele obținute la Eindhoven, unde tinerii din Iași au demonstrat că pot concura la nivel internațional într-un domeniu în care programarea, mecanica, electronica și creativitatea trebuie să funcționeze împreună.

CyLiis și MechaByte, rezultate pe podium la Eindhoven

Cele două echipe au reprezentat două licee diferite din Iași: CyLiis, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, și MechaByte, Liceul Teoretic Paradis.

La competiția internațională din Eindhoven, elevii au obținut rezultate importante și au urcat pe podium, după luni de proiectare, programare, testare și modificare a roboților.

Dincolo de rezultatul final al unei competiții, fiecare robot înseamnă sute de ore de lucru. Membrii echipelor trebuie să găsească soluții tehnice, să programeze mecanismele, să proiecteze piese, să testeze variante și, uneori, să refacă aproape de la zero ceea ce nu funcționează.

Este una dintre formele de educație în care noțiunile învățate la clasă sunt puse imediat în practică.

Profesorii și mentorii din spatele echipelor

Performanțele elevilor sunt susținute și de profesorii, mentorii și școlile care au creat în jurul lor un mediu în care pot experimenta.

Echipa CyLiis le are alături pe Adina Romanescu, directoarea Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, și pe profesoara Mirela Țibu.

În cazul echipei MechaByte, elevii sunt sprijiniți de mentorii Andreea Ioniță, Tudor Tocilă, Sebastian Tănase și Dragoș Băbușanu, precum și de directoarea Liceului Teoretic Paradis, Oana Albu.

În robotică, rolul mentorului este esențial, însă competițiile pun accent tocmai pe capacitatea elevilor de a găsi singuri soluțiile. Ei trebuie să gândească, să construiască, să testeze și să își apere propriile decizii tehnice.

Maura ANGHEL