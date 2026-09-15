Șeful CJ Botoșani, chemat la DNA Iași

Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, a ajuns marți dimineață la sediul procurorilor anticorupție, unde este audiat în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Iftime spune că nu știe exact de ce a fost chemat și susține că a aflat doar că trebuie să poarte o discuție cu procurorii în legătură cu ancheta care îl vizează pe afaceristul din Vaslui.

La intrarea în sediul DNA Iași, șeful CJ Botoșani a fost întâmpinat de jurnaliști și întrebat în ce calitate a fost chemat și ce legătură are cu dosarul. Răspunsul său a fost unul neașteptat. „O să aflu și vă spun. Doar mi s-a spus să fiu aici și că ar fi o discuție legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fănel Bogos. (…) E ca în dadaism. Mi se pare că bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”, a declarat Valeriu Iftime înainte de a intra la audieri.

Declarația pune și mai multă presiune pe un dosar care continuă să atragă nume importante din administrația regională. Pe 10 septembrie, la DNA Iași a fost audiat și președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Ionuț Trifan, tot în legătură cu ancheta în care este cercetat Fănel Bogos.

Omul de afaceri vasluian a fost reținut în noiembrie 2025 și ulterior arestat preventiv, fiind acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026, acesta se află sub control judiciar.

În acest moment, audierea lui Valeriu Iftime trebuie privită strict prin prisma informațiilor oficiale disponibile. Faptul că un șef de Consiliu Județean este chemat la DNA nu înseamnă automat că are calitatea de suspect sau că este acuzat de vreo faptă penală. Din declarația făcută înaintea audierii rezultă că Iftime se aștepta să afle detaliile în fața procurorilor.

Totuși, succesiunea audierilor la DNA Iași atrage atenția: după președintele CJ Vaslui, procurorii anticorupție îl ascultă acum pe șeful administrației județene din Botoșani, în același dosar. Daniel BACIU, Laura RADU