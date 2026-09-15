APIA va ave un sediu nou la Pașcani

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Iași pregătește construirea unui nou sediu pentru Centrul Local Pașcani, proiectul urmând să includă atât serviciile de proiectare, cât și execuția efectivă a lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului ajunge la 2.304.863,52 lei fără TVA, iar obiectivul este construirea unei clădiri funcționale, adaptate cerințelor tehnice stabilite prin studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aprobați.

Contractul este unul complex și include întregul parcurs al investiției, de la documentațiile tehnice și obținerea avizelor până la finalizarea construcției. Sunt prevăzute elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor, proiectul tehnic, proiectul de organizare a execuției, detaliile de execuție și verificarea tehnică a proiectării.

De asemenea, firma care va câștiga contractul va asigura asistența tehnică din partea proiectantului pe durata lucrărilor, astfel încât proiectarea și execuția să fie corelate până la finalizarea obiectivului.

Noua construcție este destinată Centrului Local APIA Pașcani, instituție care gestionează relația cu fermierii din zonă în ceea ce privește schemele de plată și intervențiile din agricultură. Investiția vine într-un context în care infrastructura administrativă este esențială pentru gestionarea eficientă a fondurilor destinate sectorului agricol.

Documentația de atribuire precizează că lucrările de construcții sunt detaliate în studiul de fezabilitate aferent proiectului, document care face parte integrantă din caietul de sarcini.

Practic, Pașcaniul urmează să primească un sediu APIA nou, construit de la zero, iar contractul va reuni într-o singură procedură atât proiectarea, cât și execuția. Daniel BACIU