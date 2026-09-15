Cu camionul plin cu bombe, prin Iași! Misiune pirotehnică de amploare

Mobilizare de forțe în județul Iași pentru o misiune pirotehnică în care urmează să fie distrusă controlat muniție neexplodată descoperită pe teritoriul județului. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași, însoțite de echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Iași, se deplasează către un poligon special amenajat. Acolo va fi executată distrugerea controlată a elementelor de muniție rămase neexplodate și descoperite în diferite zone ale județului.

Operațiunea este una care presupune măsuri stricte de siguranță. Muniția este transportată și ulterior distrusă controlat cu respectarea procedurilor specifice, tocmai pentru ca intervenția să se desfășoare în condiții de maximă securitate.

Șoferii sunt avertizați să fie atenți în trafic. Pe durata deplasării echipajelor, conducătorii auto sunt rugați să faciliteze trecerea autospecialelor aflate în misiune. Atunci când acestea folosesc simultan semnalele luminoase și sonore, participanții la trafic trebuie să elibereze calea și să evite orice manevră care ar putea pune în pericol intervenția.

Șoferii sunt sfătuiți să nu blocheze intersecțiile, să evite schimbările bruște de direcție și să nu se poziționeze imediat în spatele coloanei de autospeciale pentru a profita de culoarul creat în trafic.

Avertisment pentru populație

Muniția neexplodată poate rămâne periculoasă chiar și după zeci de ani, iar simpla atingere sau manipulare a unui astfel de obiect poate avea consecințe grave.

În cazul în care sunt descoperite obiecte care seamănă cu elemente de muniție, acestea nu trebuie atinse, lovite, mutate sau demontate. De asemenea, este interzisă introducerea lor în foc sau desfășurarea unor lucrări care pot produce șocuri mecanice în apropiere.

Persoanele care descoperă un astfel de obiect trebuie să se îndepărteze din zonă, să îi avertizeze pe cei din apropiere și, fără să se expună, să limiteze accesul altor persoane.

Cel mai important pas este apelul imediat la 112. Autoritățile trebuie informate cât mai exact cu privire la locul în care a fost descoperit obiectul suspect.

Operațiunea de la Iași demonstrează încă o dată că urmele conflictelor din trecut pot rămâne periculoase chiar și după decenii. O bucată de metal aparent abandonată poate ascunde încă un risc mortal. Nu o atingeți și nu încercați să o mutați! Andrei TURCU