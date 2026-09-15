Ieșeanca Ilinca Raţă, argint pentru România la Campionatul Balcanic de la Salonic

La doar 14 ani, ieşeanca Ilinca Raţă a încheiat cu o medalie de argint ultima sa participare la Campionatul Balcanic de sărituri peste obstacole la categoria Copii. Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Equester Iaşi a urcat pe podium alături de echipa României, în competiţia desfăşurată la Salonic, în Grecia. Pentru Ilinca, concursul a însemnat şi o revenire importantă alături de calul Cayman M3, după accidentarea acestuia din luna iulie.

Echipa României, formată din Emma Baltac, Natalia Butuza, Anna Dumitrescu şi Ilinca Raţă, a încheiat competiţia pe locul al doilea, după două manşe în care lupta pentru podium s-a decis până la ultimele parcursuri. Este cea mai bună clasare a echipei de Copii a României din ultimii ani. La ediţia precedentă, România terminase pe locul al patrulea, iar în urmă cu doi ani ocupase locul al treilea.

Pentru Ilinca Raţă, rezultatul are o semnificaţie aparte. A fost a treia sa participare la Campionatul Balcanic, după ediţiile din 2024 şi 2025, dar şi ultima la categoria Copii, înaintea trecerii la următoarea categorie de vârstă.

Pe lângă medalia de argint cu echipa României, ieşeanca a terminat pe locul 10 în clasamentul individual şi pe locul 4 în Grand Prix-ul categoriei Copii, cu Cayman M3. Perechea a ajuns în baraj, după un parcurs care a confirmat revenirea calului într-o competiţie importantă. „Chiar dacă începutul a fost puţin timorat, fiind prima competiţie importantă oficială pentru Cayman, după accidentarea suferită în cursul lunii iulie, cel mai mult m-a mulţumit capacitatea lor de revenire. După un debut mai ezitant în proba individuală, Ilinca şi-a recăpătat încrederea în Cayman şi în capacitatea lui de a performa. Au reuşit să revină de la o probă la alta şi, împreună, să obţină o clasare foarte bună, locul 4 în Grand Prix”, spune Marius Raţă, antrenor şi fondator al Clubului Sportiv Equester Iaşi.

Rezultatul de la Salonic vine după un sezon în care Ilinca şi Cayman au lucrat în special la creşterea cadenţei şi la optimizarea parcursului. Obiectivul a fost obţinerea unui ritm de concurs mai eficient şi reducerea timpilor printr-o abordare mai precisă a traseului. „A fost ultimul meu Campionat Balcanic la categoria Copii şi mă bucur că am putut încheia această etapă alături de echipă. Am plecat acasă cu medalia de argint, iar Cayman a avut trei parcursuri fără greşeală din cinci în această competiţie. Sunt foarte fericită că am concurat din nou alături de fetele din echipă. Mulţumesc întregii echipe pentru că a făcut posibil acest rezultat, dar cel mai mare mulţumesc merge către Cayman”, a declarat Ilinca Raţă.

În 2026, Ilinca a fost convocată constant în lotul României şi a participat la competiţii internaţionale de nivel Cupa Naţiunilor CSIO Youth, la Opglabbeek, în Belgia, şi Hagen, în Germania. În luna iulie, a concurat şi la Campionatul European de la Hagen.

La Campionatul Balcanic de la Salonic au participat peste 150 de sportivi din nouă ţări, competiţia reunind probe pentru Copii, Juniori, Tineret, Seniori şi Amazoane. România a obţinut în acest an titlurile de campion balcanic la Tineret şi Juniori, precum şi medalia de argint în competiţia pe echipe la categoria Copii. Anul viitor, Campionatul Balcanic de sărituri peste obstacole va fi găzduit de România. Laura RADU