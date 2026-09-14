* județul ocupă locul al patrulea la nivel național după numărul șomerilor sub 25 de ani înregistrați * peste 1.100 de tineri figurează în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă

Unul dintre cele mai mari centre universitare din România se află și în partea de sus a clasamentului șomajului în rândul tinerilor. La sfârșitul lunii iulie, în județul Iași erau înregistrați 1.165 de șomeri cu vârsta sub 25 de ani, număr care plasează județul pe locul 4 în țară, după Dolj, Covasna și Suceava. Datele locale vin în contextul în care INS arată că rata șomajului în rândul românilor de 15-24 de ani a ajuns la 29,9% în trimestrul al doilea din 2026.

Iașul, locul 4 în România

Cele mai recente date naționale comparabile ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că, la 31 iulie 2026, 26.023 dintre cei 259.889 de șomeri înregistrați în România aveau sub 25 de ani. Iașul avea 1.165 de tineri șomeri, dintre care 580 femei și 585 bărbați. În total, în evidențele AJOFM Iași figurau 9.696 de persoane fără loc de muncă, ceea ce înseamnă că tinerii sub 25 de ani reprezentau aproximativ 12% din șomerii înregistrați în județ.

Clasamentul național este condus de Dolj, cu 1.984 de șomeri sub 25 de ani, urmat de Covasna, cu 1.686, și Suceava, cu 1.534. Imediat după acestea se află Iașul, cu 1.165 de persoane.

Poziția Iașului este cu atât mai interesantă cu cât alte centre universitare și economice importante raportează efective mult mai mici: Brașov – 1.012, Mureș – 965, Sibiu – 862, Cluj – 491, Timiș – 333, iar municipiul București avea doar 223 de șomeri sub 25 de ani înregistrați.

Rata șomajului la tineri a ajuns la aproape 30%

Datele vin în aceeași zi în care Institutul Național de Statistică a anunțat deteriorarea indicatorilor privind șomajul la nivel național. În trimestrul al doilea din 2026, rata șomajului a urcat la 6,8%, cu 0,3 puncte procentuale peste cea din trimestrul precedent. România avea 558.100 de șomeri, potrivit INS.

Situația cea mai dificilă este însă în grupa de vârstă 15-24 de ani, unde rata șomajului a ajuns la 29,9%. Practic, aproape trei din zece tineri care fac parte din populația activă și caută un loc de muncă nu reușesc să se angajeze.

La nivelul întregii populații, județul Iași nu se află printre zonele cu cele mai mari rate ale șomajului înregistrat. La sfârșitul lunii iulie, rata locală era de 3,47%, iar AJOFM avea în evidență 9.696 de șomeri.

Tocmai aici apare însă paradoxul: rata generală nu este una dintre cele mai ridicate din țară, dar Iașul ajunge pe locul 4 după numărul tinerilor șomeri.

Dan DIMA