* piața rezidențială din Iași își schimbă centrul de greutate * cele mai multe locuințe finalizate la începutul lui 2026 nu sunt în orașe, ci în comune, unde ritmul construcțiilor a crescut spectaculos

În primul trimestru din 2026, în județul Iași au fost terminate 719 locuințe, iar aproape trei sferturi dintre ele sunt în mediul rural. Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul locuințelor finalizate în comune a crescut de peste două ori. Asta înseamnă că peste 71% din locuințele noi livrate în Iași la începutul acestui an se află în comune.

Comunele trag piața în sus

Diferența față de anul trecut este uriașă. În primul trimestru din 2025, în mediul rural fuseseră finalizate doar 217 locuințe. În 2026, numărul acestora a urcat la 513. Practic, într-un singur an, volumul locuințelor terminate în comune a crescut de peste două ori. În mediul urban, creșterea este mult mai modestă: de la 191 de locuințe în primul trimestru din 2025 la 206 în aceeași perioadă din 2026.

Datele arată limpede că expansiunea rezidențială a Iașului nu se mai măsoară doar în cartierele municipiului. Tot mai mult, ea trebuie urmărită în localitățile de la marginea orașului și în zona metropolitană, unde terenurile sunt mai accesibile, iar proiectele pot fi dezvoltate pe suprafețe mai mari.

Iașul venea deja după un an puternic

Tendința nu a apărut peste noapte. În 2025, în județul Iași au fost finalizate 2.963 de locuințe, față de aproximativ 2.560 în 2024. Creșterea a fost de aproape 16%. Prin acest volum, Iașul s-a menținut între cele mai active piețe rezidențiale din România. Contextul național rămâne favorabil construcțiilor. Potrivit Institutului Național de Statistică, în trimestrul al doilea din 2026 au fost date în folosință în România 20.082 de locuințe, cu 6.435 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. În întregul semestru I, numărul locuințelor finalizate a ajuns la 31.958, cu 7.349 peste nivelul din primele șase luni din 2025.

Nord-Estul crește, dar fără explozie

La nivel regional, Nord-Estul a avut o evoluție pozitivă, dar mult mai temperată decât cea observată în județul Iași la începutul anului. În trimestrul al doilea din 2026, regiunea Nord-Est a înregistrat cu 169 de locuințe mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Pe întregul semestru, plusul a fost de 316 locuințe. Iașul apare astfel ca unul dintre motoarele regionale ale construcțiilor rezidențiale, mai ales prin expansiunea proiectelor din afara orașului.

Primele semne de frână apar la autorizații

Boom-ul locuințelor finalizate vine însă cu un avertisment. În primele cinci luni din 2026, în județul Iași au fost emise 707 autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu 3,7% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Scăderea s-a accentuat în luna mai, când au fost eliberate 125 de autorizații, cu peste 28% mai puține față de mai 2025.

Asta nu înseamnă că piața se oprește imediat. Locuințele care sunt finalizate acum provin din proiecte autorizate și începute anterior. Autorizațiile noi sunt însă un indicator important pentru ceea ce poate urma.

Iașul traversează, așadar, un moment interesant: se livrează multe locuințe, iar comunele au devenit principalul motor al creșterii, dar ritmul noilor proiecte începe să încetinească.

Dan DIMA