* cele mai mici cinci comune din județul Iași au împreună numai 6.420 de locuitori, dar în 2025 au cheltuit peste 52,7 milioane de lei * veniturile proprii abia au trecut de 10 milioane de lei * restul vine din sume redistribuite, subvenții și finanțări pentru investiții

O mie și ceva de oameni, dar o administrație întreagă de întreținut. Primar, viceprimar, funcționari, servicii publice, drumuri, școli, iluminat și asistență socială. Execuțiile bugetare pe 2025 ale celor mai mici comune din Iași arată cât de mare este diferența dintre banii pe care îi poate genera o comunitate mică și sumele de care are nevoie pentru a funcționa și a investi.

Cinci comune, doar 6.420 de locuitori

Cucuteni rămâne cea mai mică comună din județul Iași, cu 1.103 locuitori la ultimul recensământ. Urmează Drăgușeni – 1.217, Roșcani – 1.273, Grozești – 1.364 și Ipatele – 1.463. Împreună au doar 6.420 de locuitori. Datele oficiale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2021 confirmă inclusiv faptul că Ipatele are 1.463 de locuitori, astfel că intră înaintea comunei Costești, care are 1.494.

Numărul mic al contribuabililor nu elimină însă obligațiile administrației. Fiecare comună are aparat propriu, servicii publice și infrastructură de întreținut.

Iar cifrele pe 2025 sunt spectaculoase.

Cele cinci administrații au înregistrat împreună 51,76 milioane de lei venituri totale și au efectuat cheltuieli de aproximativ 52,74 milioane de lei.

Doar 10 milioane sunt venituri proprii

Din cele aproape 52 de milioane de lei care au intrat în bugetele celor cinci comune, numai 10,03 milioane de lei au fost încadrate drept venituri proprii.

Cucuteni a avut în 2025 venituri proprii de 1,92 milioane lei, Drăgușeni – 1,84 milioane, Roșcani – 1,86 milioane, Grozești – 1,89 milioane, iar Ipatele – 2,52 milioane lei.

Asta înseamnă că veniturile proprii au reprezentat, cumulat, numai 19,4% din veniturile totale.

Și există o precizare importantă: „venituri proprii” nu înseamnă doar impozitele pe case, terenuri și mașini plătite de localnici. Categoria include și cota din impozitul pe venit repartizată comunei. Prin urmare, suma strânsă efectiv din taxele locale este mai mică.

Cucuteni: 1.103 oameni, 22,7 milioane lei cheltuite

Cea mai puternică discrepanță apare la Cucuteni. Comuna cu 1.103 locuitori a avut în 2025 venituri totale de 22,11 milioane lei și cheltuieli de 22,74 milioane lei, dar numai 1,92 milioane lei venituri proprii. Aproximativ 17,23 milioane de lei au fost înregistrate la capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică, ceea ce arată cât de puternic pot ridica investițiile bugetul unei comune mici.

Imaginea capacității fiscale reale este însă și mai dură. În cursul anului 2025 comuna a încasat efectiv din taxe și impozite aproximativ 700.000 de lei.

De la 700.000 de lei taxe locale la un buget care rulează peste 22 de milioane este distanța dintre ceea ce poate produce fiscal comunitatea și banii care ajung în comună prin alte mecanisme.

Roșcani produce 1,86 milioane și cheltuie 6,44 milioane

La Roșcani, veniturile totale pe 2025 au fost de 6,01 milioane lei, din care 1,86 milioane venituri proprii. Cheltuielile au ajuns la 6,44 milioane, iar aproape trei milioane au reprezentat cheltuieli de capital.

Drăgușeni a înregistrat venituri de 4,83 milioane lei și cheltuieli de 4,99 milioane, cu doar 1,84 milioane venituri proprii.

Grozești a avut 8,40 milioane lei venituri și 8,44 milioane cheltuieli, în timp ce veniturile proprii s-au oprit la 1,89 milioane.

La Ipatele, administrația a avut 10,41 milioane lei venituri și 10,13 milioane cheltuieli, din care peste 6,23 milioane au reprezentat cheltuieli de capital. Veniturile proprii au fost de 2,52 milioane de lei.

Cifrele nu înseamnă că zecile de milioane sunt consumate de aparatul primăriei. O parte importantă merge în investiții, infrastructură, servicii sociale și proiecte finanțate prin programe naționale sau europene. Dar raportul rămâne greu de ignorat.

Cele mai mici cinci comune ale Iașului au produs în 2025, în sens bugetar, aproximativ 10 milioane de lei venituri proprii, în timp ce prin bugetele lor au trecut peste 51 de milioane de lei.

Raportat la populația de la recensământ, veniturile proprii însumează aproximativ 1.562 de lei pe locuitor, în timp ce cheltuielile totale ajung la peste 8.200 de lei pe locuitor...

Dan DIMA