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Pagina principală Moldova Aproape 1 milion de lei pentru proiectarea viitorului Parc Industrial Pașcani

Aproape 1 milion de lei pentru proiectarea viitorului Parc Industrial Pașcani

Aproape 1 milion de lei pentru proiectarea viitorului Parc Industrial Pașcani

Consiliul Județean Iași face primul pas concret pentru construirea viitorului Parc Industrial Pașcani. Contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate a fost scos la licitație, iar valoarea estimată se apropie de un milion de lei.

Mai exact, 989.757,02 lei este suma pusă la bătaie pentru documentația necesară proiectului. Firmele interesate pot depune ofertele până la 28 septembrie 2026, ora 15:00.

Proiectul este realizat în colaborare cu Primăria Municipiului Pașcani și este prezentat drept una dintre investițiile care ar putea schimba perspectiva economică asupra zonei de vest a județului Iași.

Miza este atragerea unor companii care să găsească la Pașcani infrastructura necesară pentru dezvoltarea unor activități economice, cu efecte directe asupra investițiilor și pieței muncii.

Pașcaniul, poziție strategică între A7 și A8

Unul dintre cele mai importante argumente pentru viitorul parc industrial este poziționarea municipiului în raport cu marile proiecte de infrastructură rutieră ale Moldovei.

Pașcaniul se află în zona de întâlnire a viitoarelor A7 - Autostrada Moldovei și A8 - Autostrada Unirii, ceea ce poate oferi investiției un avantaj logistic major.

Accesul la infrastructura de mare viteză ar putea face zona mai atractivă pentru companiile care au nevoie de transport rapid al mărfurilor și de conexiuni eficiente cu celelalte regiuni ale țării.

„Poziționarea Pașcaniului la intersecția viitoarelor autostrăzi A7 și A8 oferă proiectului un avantaj strategic important și poate transforma orașul într-un punct relevant pentru dezvoltarea economică a regiunii”, a mai transmis Costel Alexe.

Deocamdată, proiectul intră în etapa studiului de fezabilitate. Aproape un milion de lei va fi cheltuit pentru a stabili soluțiile tehnice și economice necesare viitorului parc industrial. Carmen DEACONU

 

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