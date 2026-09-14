Pisici salvate și chiar verighete scoase cu ajutorul pompierilor ieșeni!

Trei zile și trei nopți de foc pentru pompierii ieșeni! Salvatorii din cadrul ISU „Mihail Sturdza” al Județului Iași au avut un weekend extrem de aglomerat, cu nu mai puțin de 238 de misiuni și acțiuni desfășurate în perioada 11 septembrie, ora 08:00 – 14 septembrie, ora 08:00.

Din total, 154 au fost intervenții în situații de urgență, dintre care 120 au fost gestionate de echipajele de prim ajutor calificat și echipajele specializate. Alte 34 de misiuni au vizat diverse situații operative.

Pompierii au mai efectuat 75 de monitorizări, dintre care 46 pentru transporturi de materiale periculoase, și au derulat nouă activități de prevenire.

Una dintre cele mai importante misiuni a avut loc la Românești, unde echipa pirotehnică a intervenit după identificarea unor elemente suspecte. Pe 12 septembrie, specialiștii au găsit și ridicat două proiectile explozive, de 152 mm și 100 mm, care urmează să fie distruse ulterior. Suprafața verificată a fost de aproximativ 50 de metri pătrați.

O zi mai târziu, în Perieni, comuna Probota, pirotehniștii au identificat și ridicat o grenadă defensivă.

Tot la Românești, pe 11 septembrie, o suprafață de peste 100 de metri pătrați a fost verificată după descoperirea unui element care, în urma cercetărilor, s-a stabilit că nu făcea parte din categoria munițiilor explozive.

Persoane decedate, scoase din locuințe și dintr-o fântână

Pompierii au fost solicitați în repetate rânduri pentru deblocarea accesului în locuințe în municipiile Iași și Pașcani. În trei dintre cazuri au fost găsite persoane decedate, iar într-o altă situație persoana identificată a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital.

La Pietrăria, comuna Bârnova, salvatorii au intervenit la solicitarea polițiștilor pentru degajarea unei persoane decedate căzute într-o fântână.

În Pașcani, pe 13 septembrie, o persoană găsită căzută într-un apartament a fost evaluată medical și transportată la spital.

Misiunile pompierilor nu s-au limitat la incendii și accidente

Salvatorii au fost chemați să intervină pentru salvarea unei pisici blocate într-un copac, iar pe 12 septembrie o altă pisică a fost scoasă dintr-un canal tehnologic, de la aproximativ șapte metri adâncime.

La UPU au fost îndepărtate verighetele de pe degetele a două persoane, iar în mai multe situații pompierii au sprijinit echipajele medicale pentru transportul unor persoane supraponderale.

Ultima misiune menționată în bilanțul ISU a avut loc pe 14 septembrie, la ora 06:50, pe Aleea Basarab, unde pompierii au sprijinit un echipaj medical pentru transportul unei persoane supraponderale.

ISU Iași atrage atenția că, în cazul unui incendiu în bucătărie, aparatele de gătit nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar hotele, filtrele și tubulaturile trebuie curățate periodic. Uleiul sau grăsimile încinse nu se sting niciodată cu apă.

În cazul descoperirii unor elemente de muniție, acestea nu trebuie atinse, lovite sau deplasate. Zona trebuie părăsită, iar situația anunțată la 112.

Andrei TURCU