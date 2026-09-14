Litrul de motorină a urcat, la Iași, la 10,72 lei!

Prețurile carburanților au fost actualizate luni dimineață, 14 septembrie 2026, iar după scumpirile operate în ziua precedentă, majoritatea marilor rețele au venit cu o nouă majorare atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Astfel, motorina standard se vinde, în funcție de stație, între 10,46 și 10,72 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri dintre marile rețele sunt raportate la Socar – 10,46 lei/litru, Petrom – 10,46 lei/litru, Rompetrol, Mol și OMV – 10, 52 lei/litru, Lukoil – 10,72 lei/litru.

Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț înseamnă aproximativ 4,50 lei la o singură alimentare.

Și benzina continuă să fie scumpă în Iași. Astăzi, prețul benzinei standard este de 9,91 lei/litru la Petrom, și Socar. La OMV, Mol, Rompetrol un litru de benzină se vindea cu 9,97 lei, iar la Lukoil – 9,98 lei.

Practic, în marile rețele din Iași, benzina se află la doar doi bani de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

La nivel european, România nu mai este printre statele cu cei mai ieftini carburanți. În clasamentul prețurilor la pompă, țara noastră ocupă locul 13 în Uniunea Europeană la benzină și locul 11 la motorină, potrivit datelor prezentate în analiza citată.

Situația este ceva mai favorabilă atunci când sunt eliminate taxele. România se află pe locul 7 în UE în clasamentul celor mai mici prețuri la benzină fără taxe, iar la motorină fără taxe ocupă locul 9. Daniel BACIU