Incendiu la un restaurant de pe Copou

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la friteuzele din bucătăria restaurantului Harmony, care este situat pe bulevardul Carol, în apropiere de Universitatea „Al.I.Cuza”.

La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta la nivelul friteuzelor, cu degajări mari de fum şi posibilitatea propagării în interiorul restaurantului. „La momentul producerii evenimentului, în restaurant nu se aflau persoane, nefiind înregistrate victime. În urma incendiului au ars uleiurile din zona de gătit, depunerile de grăsime de pe tubulatura de evacuare şi aproximativ cinci metri pătraţi din acoperiş, în imediata apropiere a hornului de evacuare. De asemenea, au fost degradate diverse bunuri materiale”, a transmis ISU Iaşi.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic generat de un aparat de gătit, primele materiale care s-au aprins fiind uleiurile. „Pentru prevenirea unor astfel de incendii, recomandăm să nu lăsaţi nesupravegheate aparatele de gătit aflate în funcţiune, să curăţaţi periodic hotele, filtrele şi tubulaturile de evacuare de depunerile de grăsime şi să nu folosiţi niciodată apă pentru stingerea uleiului sau grăsimilor încinse. Aparatele şi instalaţiile utilizate în bucătării trebuie verificate şi întreţinute periodic”, spun cei de la ISU.

Pompierii recomandă ca în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, apelaţi numărul unic 112. Laura RADU