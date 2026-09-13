* Iașul se numără printre județele cu cele mai multe zone cu ambrozie semnalate în 2026 * pe platforma Harta Ambroziei au fost raportate 210 puncte, în timp ce sezonul de polenizare trimite zilnic pacienți la medic

Problema ambroziei nu mai poate fi redusă la câteva terenuri neîngrijite. În județul Iași sunt deja 210 zone raportate, iar în municipiu, Miroslava și Ciurea se concentrează cele mai multe semnalări. În timp ce bolnavii plătesc consultații și tratamente, rămâne de aflat câți proprietari au fost sancționați și câte terenuri au fost curățate efectiv.

210 zone cu ambrozie raportate în județ

Iașul a ajuns în 2026 la 210 zone cu ambrozie raportate, potrivit datelor publicate de platforma Harta Ambroziei. Numărul reprezintă aproximativ 11% din totalul semnalărilor existente pe platformă la nivel național și plasează județul printre cele mai afectate din țară.

În municipiul Iași erau semnalate 88 de zone, dintre care doar patru figurau pe platformă ca fiind curățate. Miroslava avea 37 de raportări, iar Ciurea, 22. Sunt localități aflate într-o zonă urbană în continuă extindere, cu numeroase terenuri libere sau insuficient întreținute.

Problema este cu atât mai importantă cu cât perioada august-septembrie coincide cu vârful sezonului de polenizare.

Aproximativ zece pacienți pe zi ajungeau la spital

La sfârșitul lunii august, medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași raportau în jur de zece prezentări pe zi asociate alergiei la ambrozie.

Pentru pacient, expunerea nu înseamnă doar strănut sau ochi iritați. Pot apărea rinite severe, conjunctivită, tulburări de somn și, în unele cazuri, manifestări respiratorii care necesită evaluare medicală.

Iar fiecare episod are și un cost. Antihistaminicele, spray-urile nazale, picăturile pentru ochi, consultațiile, testele alergologice și, pentru unii pacienți, imunoterapia se adună într-o factură suportată în mare parte de familie.

În chestionarul realizat în 2026 de Harta Ambroziei, 88% dintre respondenți declarau că urmează un tratament, iar cheltuiala anuală mediană indicată de cei care au răspuns întrebării privind costurile era de aproximativ 500 de lei. Eșantionul este redus și nu poate fi extrapolat la întreaga populație, dar arată că alergia are și o dimensiune financiară.

Amenzi de până la 20.000 de lei

Legea obligă proprietarii sau deținătorii terenurilor să distrugă ambrozia înainte ca planta să ajungă la maturitate și să elibereze cantități mari de polen.

În cazul în care obligațiile nu sunt respectate după avertisment, persoanele fizice pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar persoanele juridice între 10.000 și 20.000 de lei.

Autoritățile locale au inclusiv posibilitatea de a interveni pentru curățarea terenului, urmând să recupereze costurile de la proprietar.

Clara DIMA