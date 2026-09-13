* modificările recente privind funcționarii publici au creat confuzie în rândul polițiștilor interesați de posturi în structuri europene * Sindicatul Europol susține că Statutul polițistului permite în continuare suspendarea raportului de serviciu pentru activități în organisme internaționale

Polițiștii care obțin un post într-o structură precum FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, OLAF, EUROJUST sau EPPO pot solicita în continuare suspendarea raportului de serviciu, potrivit Sindicatului Europol. Organizația sindicală susține că modificările recente din legislația administrativă nu elimină prevederile speciale aplicabile polițiștilor.

Modificările aduse regimului funcționarilor publici au provocat neliniște în rândul unor polițiști care au raporturile de serviciu suspendate sau care intenționează să participe la selecții pentru instituții europene și internaționale.

Sindicatul Europol susține că temerile potrivit cărora noile reguli ar bloca astfel de plecări sunt generate de o interpretare greșită a raportului dintre Codul administrativ și Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

Polițistul are statut special

Potrivit organizației sindicale, polițistul nu este un funcționar public supus exclusiv regulilor generale din Codul administrativ, ci un funcționar public civil cu statut special.

Raporturile sale de serviciu, inclusiv situațiile în care acestea pot fi suspendate, sunt reglementate prin Legea nr. 360/2002.

Sindicatul Europol arată că, atunci când există o normă specială care reglementează expres situația polițiștilor, aceasta nu poate fi înlăturată automat prin aplicarea unor dispoziții generale destinate funcționarilor publici.

Suspendarea pentru posturi internaționale rămâne în lege

Miza principală este articolul 27^26 din Statutul polițistului.

Acesta prevede că raportul de serviciu al polițistului se poate suspenda, la inițiativa sa, inclusiv „pentru desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale”.

În această situație se pot afla polițiștii care trec procedurile de selecție pentru structuri precum FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, OLAF, EUROJUST sau EPPO.

Potrivit Sindicatului Europol, cât timp această prevedere există în Statutul polițistului, posibilitatea suspendării nu poate fi considerată eliminată doar pentru că au fost modificate reguli generale aplicabile funcționarilor publici.

Ce se întâmplă dacă șefii refuză suspendarea

Problema devine una practică atunci când un polițist obține un post într-o instituție europeană, dar conducerea unității refuză suspendarea raportului de serviciu invocând Codul administrativ.

Sindicatul Europol susține că un asemenea refuz nu ar trebui fundamentat exclusiv pe prevederi generale, atât timp cât Statutul polițistului reglementează în mod expres această situație.

Organizația sindicală îi îndeamnă pe polițiștii care au finalizat procedurile de recrutare pentru organisme europene sau internaționale și întâmpină astfel de refuzuri să solicite asistență sindicală.

Sindicatul precizează însă că discuția privește existența posibilității legale de suspendare, nu aprobarea automată a oricărei cereri.

Poziția organizației este că o eventuală limitare sau eliminare a acestui drept ar trebui făcută printr-o modificare expresă a Statutului polițistului, nu prin extinderea asupra polițiștilor a unor norme generale.

Dan DIMA