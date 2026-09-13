Iașul are doar 6 paturi pentru transplant de celule stem

* Compartimentul de Transplant Medular al Institutului Regional de Oncologie Iași funcționează cu numai șase paturi și realizează aproximativ 70 de transplanturi de celule stem pe an * presiunea este mare * la nivel național, Registrul de Transplant afișează peste 1.300 de persoane pe liste de așteptare

Un pacient cu leucemie, limfom sau mielom care primește indicație pentru transplant de celule stem nu intră automat în procedură. La Iași, centrul care primește bolnavi din întreaga țară are numai șase paturi sterile. Medicii au vorbit despre așteptări de două-trei luni, care pot ajunge la șase luni, iar extinderea capacității a fost cerută explicit de coordonatorul compartimentului.

În aceste șase locuri trebuie organizate proceduri pentru pacienți cu afecțiuni hematologice grave, precum leucemii acute, limfoame sau mielom multiplu. IRO primește cazuri nu doar din Moldova, ci din toate regiunile țării.

Dimensiunea centrului devine importantă mai ales prin comparație cu volumul de activitate. Medicii ieșeni au ajuns de la numai două transplanturi în 2017 la aproximativ 70 de proceduri într-un an. Până în septembrie 2025, la Iași fuseseră efectuate peste 450 de transplanturi de celule stem.

În România sunt peste 1.300 de pacienți în așteptare

Presiunea nu este numai la Iași. Registrul Național de Transplant afișa în septembrie 2026 1.344 de persoane în așteptare pentru transplant de celule stem hematopoietice, alături de 2.285 de pacienți înregistrați ca transplantați.

În aceste condiții, capacitatea centrelor devine una dintre problemele majore ale accesului la tratament.

Echipa de la Iași dorește mai multe paturi de transplant, în condițiile în care adresabilitatea compartimentului crescuse cu 100%. Motivul este simplu: pacientul transplantat are nevoie de izolare, supraveghere și condiții stricte de protecție împotriva infecțiilor, astfel încât un pat nu poate fi eliberat după câteva ore, ca în cazul unei proceduri ambulatorii.

Donatorul poate adăuga luni de așteptare

Cele șase paturi nu reprezintă singurul element care stabilește momentul transplantului.

În cazul autotransplantului, pacientului îi sunt recoltate propriile celule stem, care sunt ulterior administrate după tratamentul pregătitor. Pentru allotransplant, celulele trebuie să provină de la o altă persoană compatibilă.

Medicii testează mai întâi membrii familiei. Dacă nu există compatibilitate, căutarea se mută în registrele donatorilor voluntari. În septembrie 2025, Registrul Național avea aproximativ 110.000 de voluntari, iar medicii ieșeni arătau că identificarea unui donator neînrudit poate dura chiar trei luni. Centrul IRO recrutase până atunci peste 1.400 de voluntari.

Laboratorul nu este veriga lipsă

IRO dispune de Bancă de Celule Stem, unde probele recoltate sunt procesate, congelate controlat și crioconservate în azot lichid până la utilizare. Banca are inclusiv spații specializate pentru procesarea și iradierea probelor și instalații dedicate de control al mediului.

Institutul continuă oficial și în 2026 activitatea de centru pentru donatori, centru de prelevare și centru de transplant de celule stem, statut prevăzut în normele Programului Național de Transplant.

Prin urmare, problema de capacitate indicată chiar de medicii care fac transplanturile este mult mai concretă: șase paturi, o adresabilitate în creștere și, pentru allotransplant, timpul necesar găsirii unui donator compatibil.

Teona SOARE