Aeroportul Iași, aproape 530.000 de pasageri în trimestrul al doilea

Aeroportul Internațional Iași se menține printre principalele aeroporturi ale țării, cu 266.700 de pasageri îmbarcați și 263.200 de pasageri debarcați în perioada analizată. În total, traficul de pasageri raportat la cele două categorii ajunge la aproape 530.000 de călători.

Numărul pasagerilor transportați pe cale aeriană în România a ajuns la 7,73 milioane în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 7,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Capitala domină în continuare clasamentul. Aeroportul Henri Coandă București a avut 2.156.200 de pasageri îmbarcați și 2.134.700 debarcați, în timp ce Aeroportul Avram Iancu din Cluj-Napoca a raportat 489.900 de pasageri îmbarcați și 478.700 debarcați.

Londra, Milano și Istanbul, principalele destinații și origini

În cazul curselor internaționale regulate, Londra Luton a fost cea mai importantă destinație și origine pentru pasagerii transportați din și spre România.

La sosiri, cele mai multe persoane au venit din Londra Luton – 252.778, Milano Bergamo – 188.735 și Istanbul Internațional – 121.643. În top au mai intrat Bruxelles Charleroi, Roma Fiumicino, Barcelona, Madrid, Bologna, Memmingen și Dortmund.

La plecări, Londra Luton a fost din nou pe primul loc, cu 251.456 de pasageri, urmată de Milano Bergamo, cu 190.283, și Istanbul Internațional, cu 119.877.

Lista principalelor destinații a fost completată de Bruxelles Charleroi, Roma Fiumicino, Barcelona, Memmingen, Viena, Bologna, Dortmund, Munchen, Madrid și Paris Beauvais.

Italia, principala țară de origine și destinație

Italia a fost țara cu cea mai mare pondere în traficul aerian internațional regulat.

În trimestrul al doilea, 756.225 de pasageri au sosit în România din Italia, în timp ce 767.100 de pasageri s-au îmbarcat pentru destinații din această țară.

Germania s-a aflat pe locul al doilea, cu 454.076 de pasageri sosiți și 466.523 plecați, urmată de Regatul Unit, Spania și Franța.

În clasamentul destinațiilor s-au mai regăsit Turcia, Belgia, Grecia, Țările de Jos, Polonia și Austria.

Bucureștiul domină transportul intern

În transportul aerian intern, Aeroportul Henri Coandă București a concentrat 49,8% din totalul pasagerilor îmbarcați, urmat de Aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 18%, și Aeroportul Traian Vuia Timișoara, cu 14,6%.

Datele INS arată astfel o creștere consistentă a traficului aerian în România, în timp ce marile aeroporturi regionale continuă să aibă un rol important în conectarea orașelor din țară cu principalele centre europene.

Pentru Iași, cele aproape 530.000 de îmbarcări și debarcări cumulate într-un singur trimestru confirmă poziția aeroportului drept unul dintre principalele noduri aeriene regionale ale României. Carmen DEACONU