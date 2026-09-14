Miroslava, membru fondator al unei structuri europene de cooperare cu 271 de entități din patru țări

Comuna Miroslava intră, de la început, într-o nouă rețea europeană de cooperare care reunește administrații și instituții din România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.

Actele constitutive ale Grupării Europene de Cooperare Teritorială GECT EAST GATE au fost semnate pe 11 septembrie 2026, la Eforie Nord, iar comuna Miroslava se numără printre membrii fondatori ai noii structuri.

EAST GATE reunește 271 de entități publice din patru țări: România și Bulgaria, state membre ale Uniunii Europene, precum și Republica Moldova și Ucraina, state candidate la aderare.

Structura se întinde pe aproximativ 1.500 de kilometri, acoperă un teritoriu de circa 150.000 de kilometri pătrați și include peste 10 milioane de locuitori. Prin numărul de membri, EAST GATE se conturează drept cea mai mare structură de acest tip din Europa.

Un alt element important este faptul că sediul GECT va fi în România, la Constanța.

Ce poate câștiga Miroslava

Pentru Miroslava, statutul de membru fondator înseamnă accesul la o rețea internațională de administrații și instituții cu care pot fi construite proiecte comune și parteneriate pe termen lung.

După dobândirea personalității juridice, GECT EAST GATE va putea participa direct la atragerea și gestionarea unor fonduri europene și la dezvoltarea unor proiecte de anvergură, inclusiv prin programe de cooperare precum Interreg.

Pentru administrația din Miroslava, domeniile în care pot apărea proiecte comune sunt diverse: infrastructură, educație, protecția mediului și biodiversitate, tranziție verde, energie, digitalizare, inovare, dezvoltare economică și cooperare transfrontalieră.

Miza este ca administrațiile membre să poată realiza împreună proiecte pe care, individual, le-ar putea construi mult mai greu.

Mesaje de la București și Chișinău

Importanța constituirii GECT EAST GATE a fost subliniată și prin mesajele transmise la ceremonia de la Eforie Nord.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj participanților, prezentat de consilierul prezidențial Valentin-Sorin Costreie, în care a fost evidențiată importanța cooperării și a consolidării legăturilor dintre comunitățile din această parte a Europei.

Un mesaj a venit și din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a pus accentul pe rezultatele concrete pe care integrarea europeană trebuie să le producă în comunități: drumuri reparate, școli renovate, infrastructură modernizată și administrații locale capabile să pregătească și să implementeze proiecte.

Ideea centrală este una simplă: banii europeni nu se transformă singuri în investiții. Pentru ca fondurile să ajungă în proiecte concrete este nevoie de administrații competente, parteneriate și capacitatea de a lucra împreună.

În cazul Republicii Moldova și al Ucrainei, cooperarea cu administrații din state membre ale UE reprezintă, în același timp, o formă concretă de apropiere de structurile europene și de pregătire pentru integrare.

O rețea care vrea să aibă și o voce în Europa

Constituirea EAST GATE a fost salutată și de Comitetul European al Regiunilor.

Pavel Branda, președintele Platformei Europene Transfrontaliere din cadrul Comitetului European al Regiunilor, a evidențiat rolul GECT-urilor, instrumente juridice create de Uniunea Europeană pentru a permite autorităților locale și regionale din state diferite să construiască forme stabile de cooperare.

Obiectivul nu este doar atragerea fondurilor europene. Structura își propune să ofere comunităților membre și posibilitatea de a construi o voce comună în relația cu instituțiile europene, precum Comisia Europeană, Comitetul European al Regiunilor sau Parlamentul European.

Pentru Miroslava, adevăratul test va veni însă după momentul festiv al semnării documentelor.

Succesul participării în EAST GATE va trebui să se vadă în proiecte concrete: investiții, infrastructură, proiecte de mediu, oportunități educaționale și culturale, dezvoltare economică și servicii publice mai bune.

Apartenența la GECT EAST GATE nu este, așadar, un obiectiv în sine, ci un instrument pe care administrația din Miroslava spune că vrea să-l transforme în proiecte și investiții pentru comunitate.

Europa nu se construiește doar la Bruxelles. Se construiește și în comunități, prin administrații care reușesc să colaboreze, să atragă resurse și să transforme parteneriatele în rezultate. Carmen DEACONU