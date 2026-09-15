De la șezători la Electric Castle

* ansamblul ieșean „NOi Și VECHi” pregătește „ARHAIC”, un concert construit din muzică tradițională, instrumente vechi și port popular * evenimentul va avea loc pe 27 septembrie, de la ora 19.00, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași Intrarea este liberă.

Duminică, 27 septembrie 2026, de la ora 19.00, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” va găzdui concertul ARHAIC, susținut de „NOi Și VECHi”. Accesul este gratuit, însă locurile sunt limitate. Concertul are și o componentă caritabilă: publicul va putea face donații pentru Asociația „NOi Și VECHi” Cultural care susține proiectele prin care tradițiile sunt transmise generațiilor tinere.

Evenimentul vine după o vară în care grupul a fost prezent pe scene importante. Pe 13 iunie, la FIVE – The Sound of Us, NOi Și VECHi a deschis seara în care au mai urcat pe scenă ARHAIC Beats, Marius Mihalache & Band și Goran Bregović & Wedding and Funeral Orchestra. Festivalul de la Iași a strâns peste 2.000 de participanți.

Un arhitect și un economist, uniți de caval

Povestea „NOi Și VECHi” este cu atât mai interesantă cu cât cei care urcă pe scenă nu sunt, în majoritate, muzicieni de profesie. În grup se întâlnesc arhitecți, economiști, IT-iști, profesori, antreprenori sau artiști plastici. Printre oamenii care au pus bazele proiectului se află arhitectul Bogdan Curelariu și economistul Ciprian Alexa.

Bogdan Curelariu povestea într-un interviu anterior că totul a pornit după pandemie, când s-a apropiat de proiectul „Tot Ce Suflă”, inițiat de Subcarpați, și a început să fie atras de caval. La un curs organizat în Iași i-a întâlnit pe ceilalți pasionați de muzică tradițională. „De acolo lucrurile au explodat”, spunea arhitectul despre momentul în care grupul a început să prindă formă.

Ciprian Alexa explica, la rândul său, că miza nu este doar interpretarea unor cântece vechi. Membrii grupului merg prin sate, adună datini, obiceiuri, povești, porturi și instrumente și încearcă să readucă în circuit lucruri care riscă să dispară. Sunt promovați inclusiv meșterii care încă mai construiesc instrumente sau lucrează obiecte tradiționale.

De la șezători la Electric Castle

În numai câțiva ani, proiectul pornit în jurul muzicii tradiționale a ajuns pe scene mari. „NOi Și VECHi” a cântat la Electric Castle, WoodScape și AMESTEC, a colaborat cu Subcarpați și Tudor Ungureanu, iar în 2026 a participat la „Românii au talent”.

Dincolo de festivaluri, grupul continuă însă munca începută în sate și școli. Copiii fac cunoștință cu instrumente pe care mulți nu le-au văzut niciodată: caval, fluier, tilincă, tulnic, drâmbă, cobză sau dobă. Într-una dintre acțiuni, membrii comunității au strâns peste 20 de fluiere, care au fost oferite unor copii dintr-un sat, împreună cu primele lecții de cântat.

Aceasta este și ideea din spatele ARHAIC: tradiția nu ca exponat de muzeu, ci ca experiență care poate fi trăită din nou. Muzică veche cântată de oameni ai prezentului și o încercare de a lega generații care par tot mai îndepărtate unele de altele. Iar Ciprian Alexa a rezumat cel mai simplu legătura aceasta: „Cavalul ajunge adânc în suflet”.

Maura ANGHEL