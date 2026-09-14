Deschiderea anului universitar la USV Iaşi

Noul an universitar a început luni, la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, în prezenţa ministrului interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a rectorilor universităţilor ieşene şi a Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Festivitatea de deschidere a adus laolaltă studenţi, cadre didactice şi reprezentanţi ai mediului academic ieşean, într-un moment care marchează începutul unui nou an universitar.

Mihai Dimian a fost prezent încă de dimineaţă la USV Iaşi, unde a participat la inaugurarea unui nou cămin studenţesc. Ministrul a vorbit despre investiţiile realizate în ultimii ani în infrastructura universitară, de la spaţii de învăţământ şi laboratoare până la digitalizare şi infrastructura socială destinată studenţilor. „Sunt investiţii în zona socială, investiţii în zona didactică, investiţii în zona de cercetare, care, sigur, trebuie valorificate în continuare prin efortul profesorilor, prin implicarea studenţilor”, a declarat ministrul Educaţiei.

Un alt moment important al zilei îl reprezintă inaugurarea Campusului Dual de la Ezăreni, realizat în colaborare între Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Campusul este destinat învăţământului dual, o formă de pregătire în care universităţile lucrează împreună cu operatorii economici pentru a le oferi studenţilor atât pregătire academică, cât şi experienţă practică. „Avem astăzi şi un campus pe care îl inaugurăm în apropierea Iaşiului, într-o colaborare între Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi şi Universitatea Tehnică din Iaşi”, a precizat Mihai Dimian.

Ministrul a arătat că proiectele de acest tip nu sunt izolate, campusuri dedicate învăţământului dual fiind inaugurate în mai multe zone ale ţării. „Acestea urmăresc să apropie universităţile de mediul economic şi să pregătească absolvenţi pentru cerinţele reale ale pieţei muncii. Investiţiile în infrastructura universitară au fost însoţite, în ultimii ani, şi de proiecte în zona digitalizării, a laboratoarelor şi a cercetării”, a spus ministrul Educaţiei.

Dimian consideră însă că infrastructura reprezintă doar punctul de plecare, iar rezultatele depind de modul în care noile facilităţi vor fi folosite de cadrele didactice şi studenţi. „Sigur, trebuie valorificate în continuare prin efortul profesorilor, prin implicarea studenţilor”, a subliniat ministrul.

Pentru universităţile ieşene, noul an universitar începe astfel cu noi investiţii în infrastructură şi cu proiecte menite să lege mai strâns pregătirea academică de cercetare şi de piaţa muncii.

Laura RADU