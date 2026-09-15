* Catedrala Mitropolitană din Iași va găzdui întâlnirea anuală a preoților militari din Armata României * Mitropolitul Teofan va sluji Sfânta Liturghie cu acest prilej

Sunt preoți, dar lucrează în interiorul Armatei, sunt asimilați corpului ofițerilor și pot pleca alături de militari în misiuni externe. Pe 17 septembrie 2026, preoții militari din Armata României vin la Iași pentru întâlnirea lor anuală. Mitropolitul Teofan va sluji Sfânta Liturghie cu acest prilej. Evenimentul aduce în atenție o profesie despre care se vorbește foarte puțin: omul aflat între altar, cazarmă și experiențele-limită ale militarilor.

Dincolo de ceremonial, întâlnirea pune reflectorul pe una dintre cele mai puțin cunoscute meserii din sistemul de apărare. Preotul militar nu apare doar la depunerea jurământului, la comemorări sau la slujbele oficiate în cazarmă. El poate însoți trupele în afara țării, lucrează cu militarii și familiile lor și are un statut profesional aparte.

La Iași, numele cel mai ușor de identificat în documentele publice este cel al părintelui Valentin Pâțâligă, preotul de la Capela „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a U.M. 01564. Unitatea este Batalionul 151 Infanterie „Războieni”, cunoscut de ieșeni și în armată drept „Lupii Negri”.

România are 92 de preoți în unități militare

Potrivit Patriarhiei Române, în 2025, 92 de preoți asigurau asistența religioasă în unități militare. Separat, 22 activau în unități ale Ministerului Afacerilor Interne, 41 în penitenciare și 351 în spitale și așezăminte de ocrotire socială. La nivelul Iașului, datele publice actuale permit confirmarea nominală a cel puțin unui preot militar MApN, Valentin Pâțâligă. Arhiepiscopia Iașilor îl indică și în evidențele sale la U.M. 01564 Iași.

Sunt preoți, dar sunt asimilați ofițerilor

Statutul preotului militar este reglementat prin lege. Preoții militari sunt asimilați corpului ofițerilor și ocupă funcții prevăzute în statele de organizare ale Ministerului Apărării Naționale. În documentele oficiale, gradul asimilat este menționat după titulatura de preot militar.

Legea clerului militar stabilește echivalări cu grade precum maior, locotenent-colonel sau colonel, în funcție de funcția ocupată. În același timp, preotul rămâne subordonat spiritual și canonic ierarhiei bisericești.

Asta nu îl transformă însă într-un combatant. MApN precizează că preoții militari au statut de necombatanți.

Poate cea mai spectaculoasă parte a acestei profesii este aceea că preotul militar poate merge alături de militari în operații și misiuni desfășurate în afara României.

Pentru părintele Valentin Pâțâligă, această dimensiune nu este doar teoretică, el fiind prezent la misiuni în Afganistan. Iar „Lupii Negri” au o istorie consistentă de participare la misiuni externe. Inclusiv în februarie 2026, militari ai Brigăzii 15 Mecanizate și ai Batalionului 151 Infanterie s-au întors la Iași după misiuni executate în afara țării sub egida NATO.

Între altar, familie și cazarmă

Întâlnirea din 17 septembrie de la Iași spune astfel mai mult decât arată o fotografie de ceremonie. În spatele uniformei și sutanei există o profesie care funcționează într-un mediu în care oamenii pot ajunge în misiuni departe de casă, pot pierde camarazi, pot reveni după luni de absență sau pot trece prin experiențe greu de explicat celor care nu au cunoscut viața militară.

La Iași, părintele Valentin Pâțâligă este omul care îi păstorește pe „Lupii Negri”. Iar joi, odată cu venirea preoților militari din întreaga țară la Catedrala Mitropolitană, publicul are ocazia să privească dincolo de ceremonial și să descopere o meserie aflată, literalmente, între altar și misiune.

Clara DIMA