* cartierul Cicoarei, cunoscut de ieșeni și drept Dallas, devine între 18 și 20 septembrie un spațiu pentru concerte, ateliere, spectacole, filme și dezbateri * Dallas Delivery ajunge la a doua ediție, iar participarea este gratuită

Timp de trei zile, una dintre zonele mai puțin prezente pe harta evenimentelor culturale din Iași intră în centrul atenției. Dallas Delivery 2026 revine între 18 și 20 septembrie în cartierul Cicoarei, cu activități pentru copii și adulți, concerte, spectacole și intervenții artistice în spațiul urban. Festivalul continuă formula începută anul trecut, după mutarea proiectului Street Delivery Iași în această zonă.

Evenimentul se află la a doua ediție sub numele Dallas Delivery și urmărește să creeze legături între comunitatea din Dallas și restul orașului, prin acces la activități culturale, educaționale și recreative.

Una dintre intervențiile anunțate pentru ediția din acest an vizează și pereții Ștrandului Municipal, care urmează să fie pictați în cadrul procesului de transformare vizuală a zonei.

De la imprimare 3D la reparat biciclete

Programul este construit pentru categorii diferite de public și aduce în același loc activități care, în mod obișnuit, apar în contexte foarte diferite.

Vor fi organizate ateliere de muzică, dans, desen și jonglerii, proiecții de film, spectacole de foc, tururi ghidate și dezbateri dedicate problemelor comunității.

Printre activitățile anunțate se regăsesc și ateliere de reparat biciclete, imprimare 3D, cusut, dans somatic, terapie prin artă și skateboarding.

Copiii vor avea propriile activități, de la desene cu cretă și jocuri interactive până la ateliere de reciclare creativă și realizarea de coronițe. Programul include inclusiv o colectă de absorbante, într-o componentă socială a festivalului.

Concerte și spectacole în Dallas

Scena principală va găzdui pe durata celor trei zile concerte, proiecții și spectacole de improvizație.

Sâmbătă seara sunt anunțate concerte cu Taraful Rădăcini și Oigăn, Mimon și Sunet Fin, alături de alți artiști. Programul include și un performance participativ susținut de artistele Ekaterini și Lydia, din Grecia.

Prin această formulă, Dallas Delivery încearcă să atragă în cartier nu doar oamenii care locuiesc aici, ci și ieșenii care ajung mai rar în zona Cicoarei.

Publicul este invitat nu doar la concerte și spectacole, ci și să participe la discuții despre problemele cartierului și la activități realizate împreună cu oamenii din zonă.

Teona SOARE