* Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași a înregistrat 3.477 de spitalizări continue în primele șase luni din 2026 * aproape două din trei cazuri internate au ajuns ca urgențe * pe 16 septembrie, Ziua Internațională a Cardiologiei Intervenționale readuce în atenție procedurile care au schimbat tratamentul infarctului și al bolilor coronariene

În numai jumătate de an, la IBCV Iași au fost înregistrate aproape 3.500 de spitalizări continue, la care se adaugă aproape 12.000 de spitalizări de zi. Cifrele arată ritmul în care lucrează unul dintre cele mai importante centre cardiovasculare din Moldova, unde coronarografia, angioplastia și implantarea de stent pot face diferența în cazul pacienților cu afecțiuni cardiace grave.

Dintre acestea, 2.937 au fost în Cardiologie, iar alte 540 în Chirurgie cardiovasculară. În paralel, institutul a raportat 11.957 de spitalizări de zi și 4.491 de consultații efectuate în ambulatoriul integrat.

Cifrele dau dimensiunea activității unui institut cu numai 130 de paturi, care funcționează ca centru regional de cardiologie și chirurgie cardiovasculară.

Aproape două din trei internări sunt urgențe

Poate cea mai relevantă informație din bilanțul primelor șase luni este însă ponderea cazurilor grave. 65,79% dintre cazurile internate la IBCV Iași au provenit din prezentări ca urgențe medico-chirurgicale. În primul trimestru, proporția era de 63,28%, iar în trimestrul al doilea a urcat la 68,26%. Doar 31,21% dintre cazurile internate în primul semestru au fost planificate în urma prezentării în ambulatoriul integrat, iar 3% au venit prin transfer de la alte spitale.

Este și o diferență importantă față de 2025. Pe întreg anul trecut, urgențele reprezentaseră 53,08% dintre cazurile internate. IBCV raportase atunci 6.870 de spitalizări continue și 22.549 de spitalizări de zi.

Mii de coronarografii și stenturi la IBCV Iași

Ziua Internațională a Cardiologiei Intervenționale, marcată pe 16 septembrie, pune în lumină tocmai procedurile care au schimbat radical tratamentul bolilor cardiovasculare.

Pentru IBCV Iași, ultima raportare națională publică detaliată pe tipuri de proceduri arată un volum foarte mare de activitate.

În 2024, institutul a raportat 4.732 de coronarografii și 2.111 intervenții coronariene percutane – PCI. În 1.959 dintre aceste intervenții au fost implantate stenturi, iar numărul total al stenturilor coronariene utilizate a fost de 3.586.

O altă cifră spune și mai mult despre rolul cardiologiei intervenționale în medicina de urgență: 876 de angioplastii primare au fost realizate pacienților cu infarct miocardic acut STEMI.

Peste 100 de proceduri TAVI într-un an

Cardiologia intervențională modernă nu se mai rezumă de mult la coronarografie și stent.

IBCV Iași a raportat în 2024 și 107 proceduri TAVI, intervenții prin care valva aortică poate fi înlocuită minim invaziv, fără chirurgia cardiacă deschisă clasică. Tot atunci au fost efectuate 1.104 angiografii periferice.

Datele provin din analiza activității centrelor de cardiologie intervențională din România, publicată în 2025 în Romanian Journal of Cardiology.

Ritmul de lucru poate fi observat și din utilizarea aparaturii. În primele șase luni ale acestui an, IBCV a raportat 4.636 de expuneri pe echipamentele de radiologie și imagistică. Dintre acestea, 2.422 au fost realizate pe angiograful Artis Zee – 1.234 în primul trimestru și 1.188 în

16 septembrie, despre medicina care poate schimba un prognostic

Cardiologia intervențională a schimbat în ultimele decenii modul în care sunt tratate unele dintre cele mai grave afecțiuni ale inimii. O arteră coronară blocată poate fi identificată prin coronarografie și, atunci când indicația medicală o impune, poate fi redeschisă prin angioplastie și menținută deschisă cu ajutorul unui stent.

La IBCV Iași, aceste proceduri nu sunt însă doar cifre într-o statistică anuală. Institutul lucrează cu un volum mare de pacienți, iar datele din 2026 arată o realitate foarte clară: aproape două din trei cazuri internate în prima jumătate a anului au venit ca urgențe medico-chirurgicale.

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