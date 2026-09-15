Casele din Oituz, în calea Autostrăzii Bacău – Brașov!

* câteva locuințe din zonă ar urma să fie demolate pentru construirea A13 Brașov–Bacău * autostrada de 174 de kilometri prinde contur pe teren, iar autoritățile au început investigațiile pentru stabilirea traseului final

Visul unei autostrăzi care să lege Brașovul de Moldova vine însă cu un preț pentru proprietarii ale căror case sau terenuri se află pe culoarul de infrastructură. În zona Oituz, câteva locuințe se află în aria care va fi afectată de viitoarea autostradă și ar putea fi demolate pentru realizarea lucrărilor.

Deocamdată, CNIR nu a anunțat numărul exact al caselor vizate și nici valoarea despăgubirilor care ar urma să fie acordate proprietarilor. Situația se va clarifica pe măsură ce Studiul de Fezabilitate avansează, iar amplasamentele necesare pentru construcție vor fi stabilite cu exactitate.

Tunel și viaduct în zona Oituz

Într-una dintre cele mai dificile zone ale traseului, autoritățile pregătesc o soluție spectaculoasă din punct de vedere tehnic. În zona Oituz este prevăzut un tunel, iar după ieșirea din subteran, autostrada va continua pe un viaduct.

Soluția are rolul de a traversa zona cu un impact cât mai redus asupra terenului și construcțiilor existente, însă pentru unele proprietăți intervenția nu poate fi evitată.

Iar acesta este doar unul dintre punctele complicate ale proiectului.

A13 va avea 174 de kilometri și cinci loturi

Autostrada Brașov–Bacău va avea aproximativ 174 de kilometri și va fi împărțită în cinci loturi: Codlea–Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe–Târgu Secuiesc, Târgu Secuiesc–Poiana Sărată, Poiana Sărată–Onești Vest și Onești Nord–Răcăciuni.

Pe traseu sunt prevăzute 15 noduri rutiere, iar A13 va crea legătura dintre viitoarea Autostradă Sibiu–Făgăraș–Brașov și Autostrada Moldovei A7, în zona Răcăciuni.

În prezent, proiectul nu a ajuns încă la execuție. Studiul de Fezabilitate este în elaborare, iar Consitrans SRL lucrează pentru CNIR în baza unui contract de aproximativ 81,2 milioane de lei fără TVA.

Pe teren au început deja investigațiile geotehnice. Conform celei mai recente informări publice a CNIR, la începutul lunii septembrie erau realizați aproximativ 22.700 de metri de foraje, inclusiv pe sectoarele unde traseul a fost modificat în județul Brașov.

Autostrada trece printre restricții și proprietăți private

În județul Brașov, traseul are aproximativ 37 de kilometri și traversează zone din Codlea, Hălchiu, Brașov, Bod, Sânpetru, Hărman, Prejmer și Teliu. Pentru realizarea proiectului sunt necesare atât terenuri publice, cât și proprietăți private.

Traseul trebuie să ocolească zone protejate, să țină cont de infrastructura existentă și să se adapteze reliefului dificil din zona montană.

În județele Brașov și Covasna au fost căutate soluții pentru evitarea rezervațiilor naturale unde construcțiile sunt interzise, iar în zona Hărman traseul a fost modificat inclusiv din cauza restricțiilor existente în apropierea poligonului Carfil.

A13 începe astfel să prindă contur pe teren, însă pentru unii proprietari vestea autostrăzii nu înseamnă doar drumuri rapide și dezvoltare. Înseamnă și case care ar putea dispărea, terenuri afectate și despăgubiri care încă nu au fost stabilite.

Daniel BACIU